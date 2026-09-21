隔8天再挑釁 北韓疑日本海射彈道飛彈 東京抗議南韓戒備
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韓聯社報導，南韓軍方20日表示，北韓當天向東海（日本海）方向發射至少1枚疑似彈道飛彈的物體，南韓軍方正在進一步分析物體種類、飛行距離與高度等細節；若證實為彈道飛彈，則是北韓僅隔8天再度進行飛彈試射。分析認為，北韓接連發射彈道飛彈，意在向美國表明，將繼續按照自身軍事技術的需要，升級威懾力量。
韓聯社引述南韓軍方報導，北韓20日自其東岸朝東海發射另一枚飛行物。數小時前，北韓才發射一枚飛行物，南韓軍方認定為彈道飛彈。
南韓軍方表示，北韓這兩枚飛彈發射相隔約三小時，發射地點位於北韓東部沿海的元山地區。第一枚飛彈飛行約450公里，第二枚飛彈則飛行超過600公里，兩枚飛彈均飛向北韓東部海域，最後落入海中。
南韓聯合參謀本部透過訊息向媒體證實，軍方已偵測到北韓此次發射，但暫未公布更多細節。南韓軍方表示，已加強監視與警戒，以防北韓可能再度發射飛彈，南韓、美國與日本則正「密切交換資訊」掌握飛彈動向。
韓聯社報導稱，這是北韓今年以來第14次發射彈道飛彈，距12日上次發射飛彈的時間僅8天。北韓12日曾在韓美日「自由之刃」例行聯合軍演結束的次日凌晨，從元山一帶向東部海域發射了數枚短程彈道飛彈，當時外界認為，此舉意在抗議南韓、美國與日本舉行三方聯合軍演。
北韓近日接連對美國主導、南韓及日本參與的多國聯合軍演表示抗議。北韓領導人金正恩的胞妹金與正17日發表談話，譴責美國主導的聯合軍演「2026年太平洋先鋒」，指出需要採取更強硬的反制措施。
NHK報導，日本防衛省隨後表示，北韓發射的疑似彈道飛彈物體研判已經落下。日本政府及防衛省相關人士透露，研判落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，目前正持續蒐集資訊，確認是否對日本造成影響；日本海上保安廳也呼籲航行中的船舶留意後續消息。
日本防衛大臣小泉進次郎20日傍晚在防衛省召開記者會表示，「包括至今屢次發射在內，北韓一連串的行動威脅我國、地區及國際社會的和平與安全。」他也指出，已經透過北京的大使館管道表達嚴正抗議。
美軍太平洋司令部20日也證實北韓的飛彈發射，強調此舉並未對美國及其盟友構成直接的威脅。「我們已知悉近期的導彈發射活動，並正在與盟友及夥伴進行密切的磋商，」太平洋美軍司令部在X平台上發表的一份聲明說，「根據目前的評估，這一事件並未對美國人員、領土或我們的盟友構成直接威脅。」
南韓軍方表示，北韓當天向東海方向發射至少1枚疑似彈道飛彈的物體，仍在分析其種類、飛行距離與高度等細節；若最終證實，將是北韓僅隔8天再次試射。 南韓稱北韓20日從東岸元山地區發射2枚飛彈，兩次發射相隔約3小時；第一枚飛行約450公里，第二枚超過600公里，最後都落入北韓東部海域。 南韓強化監視與警戒，並與美日密切交換資訊；日本已透過北京大使館管道抗議，並稱對地區和平安全構成威脅；美軍則表示，暫未對美國及盟友造成直接威脅。
精華 FAQ
南韓軍方表示，北韓當天向東海方向發射至少1枚疑似彈道飛彈的物體，仍在分析其種類、飛行距離與高度等細節；若最終證實，將是北韓僅隔8天再次試射。
南韓稱北韓20日從東岸元山地區發射2枚飛彈，兩次發射相隔約3小時；第一枚飛行約450公里，第二枚超過600公里，最後都落入北韓東部海域。
南韓強化監視與警戒，並與美日密切交換資訊；日本已透過北京大使館管道抗議，並稱對地區和平安全構成威脅；美軍則表示，暫未對美國及盟友造成直接威脅。
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