卡尼在法國屬地會馬克宏：2獨立大國加強合作 對抗全球新威脅

法國總統馬克宏（左）在聖皮埃爾和密克隆首府聖皮埃爾，與到訪的加拿大總理卡尼（右）會面。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬克宏與卡尼強調法加是兩個獨立大國，將深化合作。

馬克宏與卡尼強調法加是兩個獨立大國，將深化合作。 重點二： 雙方在美加關係緊張下會晤，凸顯法國對群島主權立場。

雙方在美加關係緊張下會晤，凸顯法國對群島主權立場。 重點三：兩國將拓展能源、安全、航太與AI等多領域合作。

法國總統馬克宏 20日在與加拿大 總理卡尼 舉行聯合記者會時表示，法國和加拿大是「兩個偉大的獨立國家，且都希望保持那樣的狀態」；卡尼則呼籲在面對全球新威脅之際增進合作關係，強調加拿大與歐洲將建立面向未來的盟友關係，以增強集體韌性。

中央社引述法新社報導指出，時值兩國與美國關係日漸微妙之際，兩位領袖在加拿大東岸外海的法國屬地聖皮埃爾和密克隆群島會面，格外受到矚目。這是自2014年以來，法國總統首次訪問該群島，被法國官員形容為凸顯法國對群島主權、強調法加緊密關係之行，象徵意味濃厚。

在此之前，美國總統川普曾於社交媒體發布該群島被美國國旗覆蓋的圖片。馬克宏對這片人口不足6000、距離加拿大紐芬蘭僅25公里的法屬領地進行為期三天的訪問，他並認為，川普的第二個任期進一步印證了歐洲需要增強主權，特別是在安全領域的觀點。

卡尼表示，當前正是加強與法國以及歐盟關係的時機。他提到不久前成功訪問布魯塞爾與斯特拉斯堡時，歐盟向加拿大提出「準會員國」地位的邀請，他已正式簽署加拿大與歐盟之間的重要和解協議並對此表示歡迎。此舉亦發生在加拿大與美國貿易緊張、卡尼與川普發生爭端的背景之下；面對川普多次揚言要將加拿大變成美國第51個州甚至威脅吞併的言論，渥太華方面表達了強烈回絕。而加拿大與歐盟的此番深化合作，也再次引發川普揚言以制裁進行報復。

馬克宏指出，法國與加拿大將共同致力於在漁業、安全和能源領域建立更緊密關係，並達成協議在能源、航天和氣候領域建立更廣泛的聯繫。面對中東戰爭導致的油價飆升，馬克宏正尋求替代石油供應來源，並希望與主要產油國加拿大達成合作。

聖皮埃爾和密克隆群島位於富含油氣資源的拉布拉多盆地與紐芬蘭近海盆地周邊，馬克宏特別表達了希望有更多加拿大液化天然氣輸送至大西洋沿岸，進而輸送至歐洲的願望，更廣泛地強調了兩國開展新合作的前景。馬克宏也在社交平台X上發布於機場歡迎卡尼的視頻，寫下「在充滿危機的世界中，我們的友誼是一種力量」，並強調雙方共同重申主權、自主決定的自由，以及構建和平與繁榮未來的意願。

卡尼建議法國、加拿大、美國和中國在人工智慧（AI）領域進行合作，強調四國必須攜手合作以實現安全有效的AI發展。此外，卡尼表示兩國已經指派各自的太空機構和國防部，共同發展太空發射系統和地面接收設施。

法國總統馬克宏（左）在聖皮埃爾和密克隆首府聖皮埃爾，與到訪的加拿大總理卡尼（右）會面。（美聯社）