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韓流+生活成本低…首爾變身「新巴黎」 國際學生暴增69%

編譯吳孟真／綜合20日電
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首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點。（路透）
首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓放寬簽證並推Study Korea 300K，提前達成國際學生30萬目標。
  • 重點二：首爾因韓流、生活成本低與城市魅力，吸引更多歐美學生留學。
  • 重點三：全球留學偏好轉向新興城市，租金上漲也削弱倫敦等傳統首都吸引力。

首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點，猶如「新巴黎」。南韓政府放寬簽證規定、韓流（K-pop）席捲全球，加上生活成本相對較低，均推升首爾人氣，也反映大學生的留學偏好正在改變。

英國金融時報（FT）報導，南韓政府2023年推出「Study Korea 300K」五年計畫，目標透過放寬簽證規定等措施，在2027年前吸引30萬名國際學生，如今已提前達標。過去三年，南韓大學的留學生人數增加69%至30.75萬人，學生日益青睞首爾這類新興留學城市，而非倫敦、巴黎、紐約等傳統重鎮。

對歐美學生而言，首爾的活力、文化、美食與城市景觀，富有冒險感，也提供國際都會的生活體驗，生活成本則低於許多學生的家鄉。國際教育者協會（NAFSA）執行長奧芬達（Fanta Aw）表示，「過去赴首爾留學的美國學生，多為亞洲或南韓第二、三代移民的後代，如今選擇首爾的學生，往往與當地沒有任何淵源」。

希臘亞里斯多德大學學者帕諾里（Anastasia Panori）表示，大學聲譽與當地就業前景依然重要，但學生也愈來愈重視生活方式、交通連結與各種機會。社群媒體展現出誘人的陌生地點，日益先進的地圖、翻譯等應用程式（App），也讓先前難以探索的城市，變得較容易掌握。

各國放寬簽證規定、歐美大學增加交換計畫，也為學生提供更多海外探索的途徑。截至2024年的十年間，歐洲Erasmus+計畫的參與人數，已從每年25.9萬增至144萬人。這項計畫資助學生赴海外就學、受訓與交流。

新冠疫情後租金大幅上漲，也改變學生衡量留學成本的方式。首爾在租屋成本方面頗具競爭力。不動產商戴德梁行（Cushman & Wakefield）首爾辦公室人員表示，首爾學生套房租金約90萬韓元（670美元），合租單房約60萬韓元（445美元）。

倫敦教育顧問奧克斯（Sophie Oakes）說：「尤其是學生必須靠貸款取得學位時，全球最昂貴的首都城市，會失去部分吸引力」。

精華 FAQ

  • 主因是政府推出「Study Korea 300K」五年計畫，並放寬簽證規定，加上韓流全球走紅與較低生活成本，讓來韓留學吸引力大增，國際學生數提前突破30萬。

  • 首爾兼具活力、文化、美食與城市景觀，對歐美學生有冒險感與國際都會體驗；同時租屋與整體生活成本相對較低，也使它比許多家鄉城市更具競爭力。

  • 學生不再只看倫敦、巴黎、紐約等傳統名校城市，而更重視生活方式、交通連結與工作機會；再加上交換計畫擴大與App便利化，新興城市因此更受青睞。

南韓 簽證

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