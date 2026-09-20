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日本抗議北韓射彈 初判第2波未落在專屬經濟區

中央社／東京20日綜合外電報導
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北韓在下午6時許，發射疑為彈道飛彈的物體，研判落在日本專屬經濟區之外。（歐新社）
北韓在下午6時許，發射疑為彈道飛彈的物體，研判落在日本專屬經濟區之外。（歐新社）

日本防衛省今天傍晚宣布，北韓今天下午3時左右，從北韓東岸附近發射至少1枚彈道飛彈，研判落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。而北韓稍早於今天第二度發射疑為飛彈的物體。

時事通信社報導，防衛省宣布，北韓在下午6時許，發射疑為彈道飛彈的物體，研判落在日本專屬經濟區之外。

「讀賣新聞」報導，防衛省指出，北韓今天第一次發射的飛彈飛行約440公里，最高高度約60公里，目前尚未傳出有飛機或船隻受害的消息；南韓聯合參謀本部表示，北韓從北韓東部的元山地區附近，朝東海發射一枚短程彈道飛彈。

日本防衛大臣小泉進次郎今天傍晚在防衛省召開記者會表示，「包括至今屢次發射在內，北韓一連串的行動威脅我國、地區及國際社會的和平與安全。」他也指出，已經透過北京的大使館管道表達嚴正抗議。

日相高市早苗稍早已經下達3點指示：全力蒐集、分析資訊，並迅速且準確地向日本民眾提供相關資訊；徹底確認飛機、船舶等的安全；還有做好萬全準備，以因應突發狀況。

精華 FAQ

  • 日本防衛省表示，北韓今天至少有2次發射疑似彈道飛彈的物體；其中第一波約在下午3時，第二波約在下午6時，初步都研判落在日本專屬經濟區之外。

  • 日本防衛省指出，第一次發射的飛彈飛行約440公里，最高高度約60公里；目前尚未傳出有飛機或船隻受害的消息，南韓也判斷是從元山附近射向東海。

  • 防衛大臣小泉進次郎表示，北韓一連串行動威脅日本、地區及國際社會和平安全，並已透過北京的大使館管道嚴正抗議；高市早苗也要求徹底蒐集資訊並確保安全。

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