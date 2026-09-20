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首爾變身「新巴黎」 國際學生暴增近七成

編譯吳孟真／綜合外電
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首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點。（路透）
首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點。（路透）

首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點，猶如「新巴黎」。南韓政府放寬簽證規定、韓流（K-pop）席捲全球，加上生活成本相對較低，均推升首爾人氣，也反映大學生的留學偏好正在改變。

英國金融時報（FT）報導，南韓政府2023年推出「Study Korea 300K」五年計畫，目標透過放寬簽證規定等措施，在2027年前吸引30萬名國際學生，如今已提前達標。過去三年，南韓大學的留學生人數增加69%至30.75萬人，學生日益青睞首爾這類新興留學城市，而非倫敦、巴黎、紐約等傳統重鎮。

對歐美學生而言，首爾的活力、文化、美食與城市景觀，富有冒險感，也提供國際都會的生活體驗，生活成本則低於許多學生的家鄉。國際教育者協會（NAFSA）執行長奧芬達（Fanta Aw）表示，「過去赴首爾留學的美國學生，多為亞洲或南韓第二、三代移民的後代，如今選擇首爾的學生，往往與當地沒有任何淵源」。

希臘亞里斯多德大學學者帕諾里（Anastasia Panori）表示，大學聲譽與當地就業前景依然重要，但學生也愈來愈重視生活方式、交通連結與各種機會。社群媒體展現出誘人的陌生地點，日益先進的地圖、翻譯等應用程式（App），也讓先前難以探索的城市，變得較容易掌握。

各國放寬簽證規定、歐美大學增加交換計畫，也為學生提供更多海外探索的途徑。截至2024年的十年間，歐洲Erasmus+計畫的參與人數，已從每年25.9萬增至144萬人。這項計畫資助學生赴海外就學、受訓與交流。

新冠疫情後租金大幅上漲，也改變學生衡量留學成本的方式。首爾在租屋成本方面頗具競爭力。不動產商戴德梁行（Cushman & Wakefield）首爾辦公室人員表示，首爾學生套房租金約90萬韓元（670美元），合租單房約60萬韓元（445美元）。

倫敦教育顧問奧克斯（Sophie Oakes）說：「尤其是學生必須靠貸款取得學位時，全球最昂貴的首都城市，會失去部分吸引力」。

精華 FAQ

  • 主因是南韓放寬簽證、推動「Study Korea 300K」計畫，加上韓流全球擴散、城市活力強且生活成本相對較低，讓首爾成為兼具文化與實用性的留學熱點。

  • 南韓政府在2023年推出5年計畫，目標在2027年前吸引30萬名國際學生；如今已提前達標，近3年留學生人數增加69%，達到30.75萬人。

  • 學生越來越重視生活方式、交通連結、城市機會與可負擔性。社群媒體、翻譯與地圖App降低探索門檻，也讓首爾這類新興城市更具吸引力。

南韓 簽證

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