日本鹿兒島外海發生芮氏規模5.0地震 無海嘯風險

日本 富士新聞網報導（FNN），日本九州鹿兒島外海20日下午4時28分（美東時間上午3時28分）發生芮氏規模5.0地震 ，震央位於奄美大島北部沿海，震源深度60公里。鹿兒島縣奄美市、宇檢村、瀬戶內町和喜界町觀測到最大震度3。鹿兒島縣十島村、大和村、龍郷町、天城町和伊仙町觀測到最大震度2。

日本氣象廳指出，這次地震沒有引發海嘯的風險。