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日本鹿兒島外海發生芮氏規模5.0地震 無海嘯風險

編譯羅方妤／即時報導
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日本鹿兒島縣奄美大島近海，20日發生芮氏規模5.0地震。（取材自日本氣象廳官網）
日本鹿兒島縣奄美大島近海，20日發生芮氏規模5.0地震。（取材自日本氣象廳官網

日本富士新聞網報導（FNN），日本九州鹿兒島外海20日下午4時28分（美東時間上午3時28分）發生芮氏規模5.0地震，震央位於奄美大島北部沿海，震源深度60公里。鹿兒島縣奄美市、宇檢村、瀬戶內町和喜界町觀測到最大震度3。鹿兒島縣十島村、大和村、龍郷町、天城町和伊仙町觀測到最大震度2。

日本氣象廳指出，這次地震沒有引發海嘯的風險。

精華 FAQ

  • 地震發生在日本九州鹿兒島外海，時間是20日下午4時28分；換算美東時間則為上午3時28分，屬於當地午後的地震事件。

  • 這次地震芮氏規模為5.0，震央位於奄美大島北部沿海，震源深度約60公里，屬於中等規模、震源較深的地震。

  • 奄美市、宇檢村、瀬戶內町和喜界町測得最大震度3；十島村等地測得震度2。日本氣象廳指出，這次地震沒有海嘯風險。

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