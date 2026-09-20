我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

教宗良14將訪巴黎 60萬人報名大彌撒

編譯中心／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
天主教教宗良十四世將於9月25日到28日造訪巴黎。圖為法國聖艾蒂安主教座堂外宣傳...
天主教教宗良十四世將於9月25日到28日造訪巴黎。圖為法國聖艾蒂安主教座堂外宣傳教宗將訪法的布條。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：教宗良十四世9月25日至28日將訪問巴黎，並主持大型彌撒。
  • 重點二：巴黎彌撒報名人數達60萬，已達法方安全設定的最高容納量。
  • 重點三：法國將部署1萬4000名維安人力，並動用直升機與無人機協勤。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於9月25日到28日造訪巴黎，預計舉行多達60萬人參與的超大型露天彌撒。巴黎規畫部署1萬4000名維安人力執行陸空勤務。

法國新聞台（franceinfo）報導，良十四世預計在巴黎停留兩天。他25日將乘專屬「座駕」（Popemobile）行經巴黎市中心抵達聖母院（Notre-Dame de Paris），晚間在法國國家體育場（Stade de France）與8萬名信徒一起祈禱守夜。

26日下午，良十四世將在協和廣場（Place de la Concorde）主持超大型彌撒，包括香榭大道都將湧入人潮。

巴黎教區總主教伍瑞克（Mgr Laurent Ulrich）本周稍早說，約60萬人報名參加這場彌撒，由於人數極多，報名平台已關閉，教區正規畫在星形廣場（Place de l’Étoile）和大軍團大道（Avenue de la Grande-Armée）開闢人潮疏導區。

巴黎人報（Le Parisien）報導，60萬人已是法國當局基於安全所設定的最大容納量，巴黎彌撒的報名盛況超出教會和法國當局的預期；教會原本估計約有20萬人參加，因2008年前教宗本篤十六世（Benedict XVI）造訪巴黎時，約有25萬人參與。

報導指出，良十四世今年6月訪問西班牙時，也吸引120萬人上街守夜，許多人認為，巴黎彌撒的報名盛況反映出法國信仰復甦，在復活節領洗的成年人數也逐年增加，今年有2萬1300人，去年則有1萬7800人。

不過整體來說，法國領洗人數減少，尤其嬰兒領洗人數25年來呈斷崖式下滑，2000年還有40萬人，2024年僅有15萬人。

為了確保安全，巴黎規畫部署1萬4000名警察、憲兵和軍人執行陸空維安勤務。執法單位表示，屆時須出動直升機協助確保車隊護衛安全，並管控交通流量；另也將使用無人機來量化人潮流動、場地容納狀況等。此外，將有1萬2000名志工協助疏導人潮。

良十四世27日將轉往南部朝聖地露德（Lourdes）主持主日彌撒，預計將有15萬人參加。他28日前往東北部的梅斯（Metz），預計4萬人報名參加活動。

許多人從法國其他城市、甚至其他國家來到巴黎一睹教宗真容，巴黎的旅館搜尋量比去年同期增加58%；而露德只有110家旅館，卻湧入10多萬人，許多旅客不得不往數十公里外的城市尋找落腳處，還要面對飆漲的價格。

精華 FAQ

  • 他將於9月25日至28日訪問法國，先在巴黎停留兩天，接著前往露德與梅斯。巴黎行程包含聖母院、聖體守夜與協和廣場大型彌撒，後續還有主日彌撒與地方活動。

  • 因為已有60萬人報名參加，已達法國當局基於安全設定的上限，遠超教會原估的20萬人。主辦單位因此關閉報名平台，並規畫人潮疏導區與周邊管制措施。

  • 巴黎將動員1萬4000名警察、憲兵和軍人執行陸空維安，並出動直升機護送車隊、管控交通，也會使用無人機監測人潮與場地容量，另有1萬2000名志工協助疏導。

教宗 良十四世

上一則

5分鐘51美元…富士山閉山期事故不斷 救援要收費了

下一則

促結束戰爭解凍資金 伊朗：已向美國傳遞重啟談判條件

延伸閱讀

AI讓社會變得沒人情味 教宗：勿過度依賴演算法

AI讓社會變得沒人情味 教宗：勿過度依賴演算法
台灣人在巴黎開法文書店 王建慧：台灣觀點說世界故事

台灣人在巴黎開法文書店 王建慧：台灣觀點說世界故事
羅浮宮蒙娜麗莎展間「張貼畫」德國2男被逮、辯稱好玩

羅浮宮蒙娜麗莎展間「張貼畫」德國2男被逮、辯稱好玩
教宗良十四世生日 賴清德致賀電讚揚透過對話促進和平

教宗良十四世生日 賴清德致賀電讚揚透過對話促進和平

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑