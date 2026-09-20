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北韓駭客侵百國、逾3萬台電腦 半年竊千萬美元 還假造學歷應徵…

編譯中心／綜合19日電
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日本加密貨幣交易所bitFlyer去年5月曾收到疑似北韓駭客的履歷，該申請人英語...
日本加密貨幣交易所bitFlyer去年5月曾收到疑似北韓駭客的履歷，該申請人英語能力差而未錄用。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北韓駭客WaterPlum假借AI與加密貨幣公司名義招募。
  • 重點二：透過惡意檔案竊取錢包私鑰與企業資料，全球逾3萬裝置受害。
  • 重點三：日本首度拆除境內筆電農場，揭露在地協力洗錢模式。

美國、日本、德國與澳洲發布聯合通報指出，北韓駭客組織「WaterPlum」假借AI與加密貨幣公司名義，於線上招募時誘騙求職者下載惡意軟體，跨國竊取機密與加密貨幣。通報指出，該組織受北韓軍需工業部第313總局指揮，全球逾3萬台裝置受害，損失至少17億日圓（約1083萬美元）。

日經亞洲報導，日本警察廳、內閣官房國家網路統括室，聯同美國聯邦調查局、美國國防部網路犯罪中心、澳洲通信情報局與德國情報機關發布聯合安全通報。調查發現，隸屬於北韓勞動黨中央軍需工業部第313總局的WaterPlum組織，在社群媒體、求職網站與接案平台發布職缺，冒充AI公司或招募人員，鎖定網頁設計師、軟體工程師等。求職者在虛擬面試或程式測驗中被引導下載惡意檔案，錢包私鑰、瀏覽器密碼等資料可能外洩，任職企業的內部系統也可能遭入侵。成員面試時以AI換臉軟體冒充招募人員，僅在開頭幾分鐘露面，隨後以網路問題為由關閉視訊。

報導指出，「WaterPlum」於2025年12月至2026年7月間，在百餘國家與地區植入惡意程式，竊取約7000個加密錢包憑證與企業資料，至少17億日圓流入該組織控制的錢包。

日本當局首度查獲並拆除日本境內此類的「筆電農場」。日本在地協力者提供電腦、身分證件與銀行帳戶，製造在日本工作的假象，設置由北韓人員遠端操控本地電腦接案，再將收益匯往海外洗錢，最後轉往北韓，據信達數億日圓。

據報導，日本加密貨幣交易所bitFlyer去年5月曾收到疑似北韓科技人員的履歷，該名申請人聲稱畢業於歐洲一所大學，且曾在世界各地工作，但在面試過程中英語能力爛到令人起疑，因此未被錄用。另一應徵者自稱來自馬來西亞、居住芬蘭，卻拒絕到日本工作，堅持以加密貨幣領薪，面試時頻繁查看另一個螢幕，背景還傳出其他人的說話聲。公司察覺異常後停止招聘，才未形成實際損害。 

對此，現任日本內閣官房長官木原稔強調，相關行為已對全球資安與經濟構成嚴峻威脅，呼籲企業與專業人員提升安全防範。

精華 FAQ

  • 該組織冒充AI或加密貨幣公司，在社群媒體、求職網站與接案平台刊登職缺，並以虛擬面試或程式測驗為由，誘使求職者下載惡意檔案。

  • 通報指出，全球已有逾3萬台裝置受害，約7000個加密錢包憑證與企業資料遭竊，至少17億日圓、約1083萬美元流入其控制錢包。

  • 日本首度查獲境內筆電農場，在地協力者提供電腦、身分與帳戶製造本地工作假象，再由北韓人遠端接案、將收益匯往海外洗錢。

北韓 駭客 加密貨幣

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