AI人臉辨識揪出126名恐怖分子 助國際刑警組織緝凶

國際刑警組織成員9月11日在南非押送嫌犯，引渡到美國；該組織18日表示，透過AI人臉辨識技術指證百餘名恐怖分子嫌犯。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 國際刑警組織在突尼西亞行動中，結合AI去重與臉部辨識技術，從10萬8000筆影像找出126名恐怖分子嫌犯，並協助多國後續調查與司法程序。

國際刑警組織(INTERPOL)18日在新聞稿中表示，在一項史無前例的行動裡，成功透過人工智慧 (AI)的人臉辨識技術，指證百餘名恐怖分子嫌犯。

成立於1923年的國際刑警組織是全球最大的國際警察組織，目前有196個會員國。

聲明中說，來自11個國家的28名警官和專家組成研究團隊，在突尼西亞首都突尼斯市舉行、為期五天的行動中，分析從「聖戰戰士」( jihadist)組織發布內容取得的10萬8000筆臉部影像。

經過設定的人工智慧代理(A.I. agents)以及先進的AI生成腳本，首先剔除重複照片，把數量縮減到6362筆高畫質影像，然後把這些照片導入國際刑警組織的臉部辨識 軟體展開比對。

名稱為「太陽二號行動」(Operation Shams II)的臉部辨識計畫，讓國際刑警組織幹員查出126名恐怖分子嫌犯身分。

國際刑警組織指出，比對結果提供了與嫌犯有關的大量情資，包括潛在地點與社交人際網絡。

國際刑警組織表示，臉部辨識計畫發現的線索同時用在參與國家的司法程序當中，其中一起案件有兩名外籍恐怖戰士(Foreign Terrorist Fighters)現已遭到拘留。

該組織說明，所有由人工智慧生成的結果，都由受過訓練的警官及分析人員依照其「資料處理規則」進行審查與核實。

國際刑警組織反恐主任岡薩雷斯(María Carmen Muñoz González)表示，這些成果展現了結合國際執法與人工智慧輔助分析能力所創造的價值，可協助調查人員處理大量網路資料，同時維持人工核實機制及既有的資料處理安全保障措施。

參與計畫的國家包括象牙海岸、迦納、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、菲律賓、卡達、塔吉克、突尼西亞、烏茲別克。