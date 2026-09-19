俄國會大選當權派篤定勝選 普亭用投票率幫侵烏背書

俄羅斯國會選舉 俄羅斯莫斯科外交部總部附近，一塊螢幕宣布即將舉行俄羅斯議會選舉。(路透)

俄羅斯國會選舉18日登場，投票 為期三天，這是2022年入侵烏克蘭後首次進行國會改選。在反對派遭壓制、批評戰爭聲音受限下，總統普亭 所屬政黨幾乎篤定勝選。外界關注選舉結果能否反映俄羅斯民眾對戰事及政策的支持程度。

路透報導，這次投票將決定擁有450個席位的國會下議院「國家院」(State Duma)的組成。外界普遍預期，親普亭的執政黨「團結俄羅斯黨」將保持其在此一高度管控政治體系中的主導地位。

在最高法院裁定主張停火的自由派政黨「亞博盧黨」（Yabloko）在投票前不久被禁止參選，黨內主要人物之一的施洛斯伯格（Lev Shlosberg）因批評戰爭而遭到監禁。此後，大多數反戰候選人都被排除在這次選舉之外，儘管部分「亞博盧黨」候選人仍在個別選區參選。

普亭在投票前向全國發表電視演說，他表示，投票將幫助俄羅斯確保俄國 在烏克蘭的勝利，並展現俄國在面對外部壓力時的民族決心。克里姆林宮宣稱，有鑑於烏克蘭情報部門和其他敵對勢力日益危險的企圖，在俄羅斯境內煽動騷亂，民族團結仍至關重要。

投票展開的此時，民調顯示俄羅斯民眾對於衝突如何影響自身生活感到日益焦慮。經濟也面臨壓力，當局預計將利用這次投票來評估社會對戰爭的厭倦程度。烏克蘭無人機攻擊造成的燃料短缺正使俄羅斯部分地區陷入混亂，企業則面臨高利率、勞動力短缺和西方制裁的困境。

中央社引述法新社報導，目前只有支持普亭（Vladimir Putin）及克里姆林宮持續進行軍事行動的政黨獲准參選；莫斯科當局也在占領的烏克蘭地區安排投票。

普亭自1999年除夕起統治俄羅斯，而他的「團結俄羅斯黨」自21世紀初以來便主導俄羅斯政壇。

「團結俄羅斯黨」這次面對的其他參選政黨，包括「俄羅斯共產黨」、民族主義政黨「自由民主黨」（LDPR）、「正義俄羅斯黨」（A Just Russia）以及「新人黨」（New People）。這些政黨大多支持普亭政策以及對烏戰爭。

20歲的莫斯科居民艾波斯托（Apostol）說，他「看不到」投票給「團結俄羅斯黨」以外任何人的意義，因為他們「反正都會贏」。

投票前，73歲的普亭呼籲俄羅斯人民投票，向前線部隊展示「我們的戰士身後站著數百萬人」，並向那些想要削弱俄羅斯的人展現「共同的回應」。

俄羅斯議會選舉首日，莫斯科民眾18日在投票站看候選人名單。(路透)