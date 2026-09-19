「內容難以同意」李在明怨對美投資不情願 延後公布

南韓總統李在明最新民調支持率37%創新低，不支持率也增加至56%創新高。 （美聯社）

根據南韓 「韓國蓋洛普」自15至17日所做的最新民調，南韓總統李在明 支持率37%創新低，不支持率也增加5個百分點至56%創新高。他18日上午10時半在青瓦台召開記者會表示，「支持率為何下滑，我自己也深思了許久，起初對我來說也有許多無法理解之處。」他稱會重新以更加謙卑的態度面對所有事情。

李在明強調，「我尊重國民的所有判斷，並認為這是因為我的不足；許多事情應該要更有智慧、更精細地進行，並且多做溝通。」

對於外界質疑李在明推動修憲將現行的總統一任五年、不得連任，改為一任四年、得連任一次，旨在尋求連任「自肥」，他指稱，藉由修憲讓自己連任，在憲法上行不通，自己也「根本沒有連任總統的想法」。

李在明並表態，不會派兵赴荷莫茲海峽，此舉恐導致南韓捲入一場海外衝突（美伊戰爭）；南韓「堅持」不會為了參戰或介入戰爭這類目的派兵的立場，「今後也不會改變」。

對於韓美去年10月達成的貿易協議，南韓承諾對美投資3500億美元，李在明直言「雖然我並不想做，但考量到關稅與對美關係，並參考日本、台灣和新加坡等（與美國）的（貿易）協議內容後，最終我們也達成協議、做出妥協」。

李在明透露，對美投資的部分，韓美雖幾乎已達成協議，「但（我）看過相關內容後，發現其中有些難以同意」，因此雙方正進一步討論。南韓外長趙顯自17至19日訪美，預定18日上午和美國國務卿魯比歐會面。

南韓對美投資相關事項原本傳出最快18日對外公布，但已確定延後，在國會的相關報告也往後延。對此，李在明今天在青瓦台進行國內外媒體記者會時表示，「對美投資的問題非常複雜，其中有非常艱難、辛苦的過程，當初我們在協議過程中，存在著幾項爭議點。」