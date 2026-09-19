亞運擺烏龍 南韓曲棍球出賽竟播北韓國歌 選手傻眼乾站

南韓 男子草地曲棍球(field hockey)國家隊18日在名古屋亞洲運動會(Asian Games)對上孟加拉隊。然而，南韓隊員在賽前聽到現場播放起北韓 國歌而非南韓國歌時，感到十分困惑。

美聯社報導，在當天的比賽上，南韓隊以5比0戰勝孟加拉國隊。但南韓選手賽前面向太極旗、等待國歌奏響時，卻發現現場錯播了北韓國歌，臉上難掩錯愕。南韓選手茫然地看著這一切，不知所措。許多南韓球員立正站定，有些球員以手撥了撥頭髮，還有一些球員則在音樂播放時將右手置於胸口。

南韓國家通訊社韓聯社稱此情況為「尷尬的錯誤」，「南韓球員手置於胸口，站在飄揚的南韓國旗前，他們無法掩飾自己的困惑。」

韓聯社補充道：「事後才意識到錯誤，主辦單位於是先播放了孟加拉國歌，然後才播放南韓國歌。」韓聯社寫道：「然而，由於賽程時間緊迫，裁判在南韓國歌仍在播放時就指示球員們互相問候，導致南韓運動員沒能唱國歌就開始了比賽。」

主辦單位迅速改正了這個問題，播放正確的國歌。

對此，大韓體育會要求亞運會組委會正式道歉，「得知此事後，我方立即討論了應對措施，並以韓國體育代表團團長李祥鉉名義向組委會發出抗議函」。

大韓體育會在抗議函中要求組委會詳細說明事件經過，並就此次失誤正式道歉，同時採取具體措施，避免類似情況再次發生。