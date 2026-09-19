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日本「2因素」Model Y全球最低價 比勞力士便宜

編譯易起宇／綜合18日電
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在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅...
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 （歐新社）

在日圓貶值和日本政府今年慷慨補助帶動下，特斯拉最受歡迎的電動車Model Y在日本創下全球最低價，每輛僅要不到2.3萬美元，甚至比在東京買一只勞力士Datejust手表還便宜。

特斯拉Model Y日本官方定價為560萬日圓，但住在東京的買家將可享有最高約200萬日圓的國家和市府補助，因此每輛最低只要360萬日圓（2萬2889美元）就可購得。透過相同補助，Model 3甚至只要每輛330萬日圓。

東京價格甚至低過競爭激烈的中國市場，當地Model Y起跳價為人民幣約26.35萬元（3萬9344美元）。在美國，即使是加州提供了首次購買電動車買家最高3,500美元獎勵，每輛Model Y也仍要逾3.6萬美元。台灣Model Y官方售價最低為5.97萬美元。

特斯拉一直在其日本廣告中強調政府補助，以搶攻這個被當地本土品牌主宰的市場。Model Y為日本今年上半年進口最多的車輛。特斯拉在上海工廠生產這款運動休旅車（SUV）。

美國總統川普一直致力在推動更多美國車在日本販售。兩國正關注去年為使川普同意調降汽車進口關稅而訂下的5500億美元投資倡議。

精華 FAQ

  • 主要原因是日圓貶值，讓以日圓計價的車價換算成美元後更低；再加上日本政府與東京市府今年提供慷慨補助，進一步壓低買家實付金額。

  • Model Y日本官方定價為560萬日圓，但東京買家可享最高約200萬日圓補助，實際最低約360萬日圓，也就是約2萬2889美元即可入手。

  • 特斯拉在日本廣告中刻意強調政府補助，藉此吸引被本土品牌主導的消費者；相較之下，美國、中國與台灣的Model Y售價都明顯更高。

日本 特斯拉 電動車

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