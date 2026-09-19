日本「2因素」Model Y全球最低價 比勞力士便宜

在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 （歐新社）

在日圓貶值和日本 政府今年慷慨補助帶動下，特斯拉 最受歡迎的電動車 Model Y在日本創下全球最低價，每輛僅要不到2.3萬美元，甚至比在東京買一只勞力士Datejust手表還便宜。

特斯拉Model Y日本官方定價為560萬日圓，但住在東京的買家將可享有最高約200萬日圓的國家和市府補助，因此每輛最低只要360萬日圓（2萬2889美元）就可購得。透過相同補助，Model 3甚至只要每輛330萬日圓。

東京價格甚至低過競爭激烈的中國市場，當地Model Y起跳價為人民幣約26.35萬元（3萬9344美元）。在美國，即使是加州提供了首次購買電動車買家最高3,500美元獎勵，每輛Model Y也仍要逾3.6萬美元。台灣Model Y官方售價最低為5.97萬美元。

特斯拉一直在其日本廣告中強調政府補助，以搶攻這個被當地本土品牌主宰的市場。Model Y為日本今年上半年進口最多的車輛。特斯拉在上海工廠生產這款運動休旅車（SUV）。

美國總統川普一直致力在推動更多美國車在日本販售。兩國正關注去年為使川普同意調降汽車進口關稅而訂下的5500億美元投資倡議。