熱浪襲歐洲讓馬鈴薯減產310萬噸 薯條恐縮水加價

歐洲今夏連番遭受極端熱浪 與乾旱侵襲，導致馬鈴薯嚴重減產，市場憂慮供應短缺，薯條或面臨「縮水」兼加價。

香港 文匯報報導，據能源與氣候情報組織估計，極端天氣導致歐洲馬鈴薯減產約310萬噸，損失價值達4億至6.2億歐元（約4.6億至7.2億美元）。德國 、法國、比利時及荷蘭的總產量預計由去年的2730萬噸，急跌至今年介乎1950萬至2050萬噸。

乾旱與高溫不僅重創產量，更嚴重影響馬鈴薯品質。法國部分地區收成較正常低約兩成，大量馬鈴薯直徑不足加工商要求的50毫米標準，部分甚至低於40毫米。全球最大冷凍薯條出口國比利時衝擊尤甚，其主要油炸品種Fontane於8月底每公頃產量僅32公噸，較去年大跌30%，且僅有一半作物尺寸能達到50毫米以上的加工門檻。

歐洲部分地區新造加工馬鈴薯價格應聲暴漲，從一年前約每噸30歐元（約34.5美元）升至250歐元（約287美元）。隨著氣候危機加劇，歐洲大陸的變暖速度已達全球平均水平的兩倍，熱浪除重創馬鈴薯產業，預測歐洲整體穀物收成亦將減少數百萬公噸，市場預期消費者恐迎來加價兼「縮水」的薯條。