教宗良十四世將訪巴黎 60萬人報名參加超大型彌撒
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於9月25日到28日造訪巴黎，預計舉行多達60萬人參與的超大型露天彌撒。巴黎規畫部署1萬4000名維安人力執行陸空勤務。
法國新聞台（franceinfo）報導，良十四世預計在巴黎停留2天。他25日將乘專屬「座駕」（Popemobile）行經巴黎市中心抵達聖母院（Notre-Dame de Paris），晚間在法國國家體育場（Stade de France）與8萬名信徒一起祈禱守夜。
26日下午，良十四世將在協和廣場（Place de la Concorde）主持超大型彌撒，包括香榭大道都將湧入人潮。
巴黎教區總主教伍瑞克（Mgr Laurent Ulrich）本周稍早說，約60萬人報名參加這場彌撒，由於人數極多，報名平台已關閉，教區正規畫在星形廣場（Place de l’Étoile）和大軍團大道（Avenue de la Grande-Armée）開闢人潮疏導區。
巴黎人報（Le Parisien）報導，60萬人已是法國當局基於安全所設定的最大容納量，巴黎彌撒的報名盛況超出教會和法國當局的預期；教會原本估計約有20萬人參加，因2008年前教宗本篤十六世（Benedict XVI）造訪巴黎時，約有25萬人參與。
報導指出，良十四世今年6月訪問西班牙時，也吸引120萬人上街守夜，許多人認為，巴黎彌撒的報名盛況反映出法國信仰復甦，在復活節領洗的成年人數也逐年增加，今年有2萬1300人，去年則有1萬7800人。
不過整體來說，法國領洗人數減少，尤其嬰兒領洗人數25年來呈斷崖式下滑，2000年還有40萬人，2024年僅有15萬人。
為了確保安全，巴黎規畫部署1萬4000名警察、憲兵和軍人執行陸空維安勤務。執法單位表示，屆時須出動直升機協助確保車隊護衛安全，並管控交通流量；另也將使用無人機來量化人潮流動、場地容納狀況等。此外，將有1萬2000名志工協助疏導人潮。
良十四世27日將轉往南部朝聖地露德（Lourdes）主持主日彌撒，預計將有15萬人參加。他28日前往東北部的梅斯（Metz），預計4萬人報名參加活動。
許多人從法國其他城市、甚至其他國家來到巴黎一睹教宗真容，巴黎的旅館搜尋量比去年同期增加58%；而露德只有110家旅館，卻湧入10多萬人，許多旅客不得不往數十公里外的城市尋找落腳處，還要面對飆漲的價格。
他將在9月25日抵達巴黎，先搭乘座駕前往聖母院，晚間於法國國家體育場與8萬名信徒守夜；26日再在協和廣場主持超大型彌撒。 教區指出約有60萬人報名，遠超原本預估的20萬人，也超過2008年本篤十六世來訪時的規模，顯示法國信仰復甦與教宗人氣同時升溫。 巴黎規畫部署1萬4000名警察、憲兵和軍人，並出動直升機與無人機監控車隊、交通和人潮，另有1萬2000名志工協助疏導現場秩序。
精華 FAQ
他將在9月25日抵達巴黎，先搭乘座駕前往聖母院，晚間於法國國家體育場與8萬名信徒守夜；26日再在協和廣場主持超大型彌撒。
教區指出約有60萬人報名，遠超原本預估的20萬人，也超過2008年本篤十六世來訪時的規模，顯示法國信仰復甦與教宗人氣同時升溫。
巴黎規畫部署1萬4000名警察、憲兵和軍人，並出動直升機與無人機監控車隊、交通和人潮，另有1萬2000名志工協助疏導現場秩序。
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