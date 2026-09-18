法政府又要倒台？總理想省540億歐元救財政 自己恐先丟官

法國總理勒克努打算力推540億歐元緊縮預算救財政，但恐引爆不信任投票，讓少數政府再陷倒台危機。(路透)

法國政府可能又要倒台了。金融時報報導，總理勒克努（Sébastien Lecornu）準備向國會提出緊縮預算，明年要省下540億歐元（約620億美元），包括對退休金 與政府部門支出開刀，希望把2027年財政赤字降至GDP的5%。但法國目前是少數政府，左右兩派都反對部分措施，預算案一旦引爆不信任投票，他可能先丟官。

勒克努也知道這是一場政治豪賭。他坦言，這是一項「激進」削減公共支出的方案，存在政治風險。明年4月，法國就要舉行總統大選，政府卻必須在選前推出恐怕會得罪大批退休族、企業與選民的緊縮措施。

但法國財政壓力持續惡化。今年GDP預估僅成長0.5%，是原先預測的一半，而政府今年債務利息支出將達650億歐元，比2025年增加25%，甚至高過教育或國防預算。勒克努警告，明年借貸成本可能還要再增加100億歐元。

投資人已經開始要求更高的風險補償。法國與德國 10年期公債殖利率利差已擴大至96個基點，創2012年歐債危機以來最高。

勒克努準備直接砍支出。退休金恐凍結調升，或者削減退休族享有的稅務優惠，不過，他承諾退休族承擔的撙節規模將低於60億歐元。政府部會也必須減支，國防預算除外。原本宣布只課一年的大型企業附加稅準備延長，預計一年可為政府增加50億歐元收入。

但退休金是法國政治最敏感地雷之一。極右派領袖雷朋已表態反對，她所屬的國民聯盟在國會握有足以左右局勢的席次，如果加入不信任投票，可能決定勒克努政府的命運。左派政黨也不支持這份預算案，升高勒克努闖關國會的難度。