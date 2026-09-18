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高市內閣改組極右入閣料趨鷹 日媒：著眼明年總裁選舉

編譯中心／綜合17日電
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林芳正在這次日本內閣改組並未留任。圖為他去年9月自民黨總裁選戰期間在東京發表演說...
林芳正在這次日本內閣改組並未留任。圖為他去年9月自民黨總裁選戰期間在東京發表演說。（路透）

日本首相高市早苗17日首度改組內閣人事。涉外要職，內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、財務大臣、經產大臣和經濟安保擔當大臣均留任。內閣改組其中有8人留任、7人首度入閣、曾任閣員的3人再度入閣；不含高市的話，有2名女性閣員。而高市與18名閣員的平均年齡為59歲。

預料高市內閣會延續自去年10月上台以來的政策方向，即持續強化美日同盟、拉近與川普政府的關係、自衛隊加強部署南西諸島（琉球群島）的「西南移轉」和匯率等政策。

高市17日表明，負責外交、財經及成長策略等內閣最重要議題的閣員留任，旨在加速相關工作的推動。被問到是否安排在11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議期間和中國國家主席習近平會談，她只說，現階段不宜預判。

高市指稱，將持續以「負責任的積極財政」為施政方針；70歲的日本維新會（簡稱維新會）前幹事長（祕書長）中司宏擔任「規制改革擔當大臣」，則象徵「自、維」執政聯盟邁向新階段，兩黨關係堅若磐石。

儘管高市聲稱，內閣人事是根據「能力主義」，與自民黨總裁選舉「完全沒關係」。但朝日新聞等日媒引述資深黨籍國會議員報導，目前對高市最重要的就是明年連任總裁，這次改組黨政人事都著眼於此做準備。

此次改組的兩大焦點分別是，總務大臣林芳正未留任或平調其他部會首長，與自民黨共組執政聯盟的日本維新會，不再是不派員入閣的「閣外協力」。

林芳正黨政資歷完備，去年自民黨總裁選舉首輪，他雖排第3而未能進入第二輪決選，但在黨籍國會議員選票上，他僅次於現任防相小泉進次郎，還比高市多。預料明年總裁選舉他將挑戰高市，生涯第4度問鼎總裁寶座。

在此次改組前，林芳正雖都留任總務大臣，但接近他的黨內人士說，他認為自己年事漸長，不把握機會將時不我與。東京放送電視台17日報導，他同日一早就對身邊人直言，「這下我就自由了」。

由於屬極右翼的執政夥伴日本維新會首次有議員入閣，對中態度較為務實林芳正被剔出，分析指出，是次人事安排表明日本政府進一步右傾，尤其會推進修訂「安保3文件」、加碼防衛開支。

日本經濟產業省前官員古賀茂明表示，在外交和安全保障政策方面，維新會甚至比高市更加「鷹派」，可能有助高市推進鷹派政策。

兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗（前排中）17日改組內閣人事，當晚率新閣成員在東...
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗（前排中）17日改組內閣人事，當晚率新閣成員在東京的首相官邸合影。（美聯社）

精華 FAQ

  • 此次改組共8人留任、7人首度入閣、3名曾任閣員者再度入閣；涉外與財經要職多數保留，顯示政策延續性高，也反映高市希望加速既有施政方向。

  • 因為維新會首次有議員入閣，且原本對中較務實的林芳正未留任；分析認為，這代表執政聯盟更靠向強硬安保路線，可能推進修訂安保3文件並增加防衛支出。

  • 雖然高市強調人事任用與總裁選舉無關，但朝日等日媒引述黨內人士指出，真正核心是她的連任布局；保留關鍵閣員、重整黨政人事，都是為明年總裁選舉預做準備。

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