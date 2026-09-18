日本「防衛力整備計畫」5年將引5.2萬組無人裝備

日本政府修訂版「防衛力整備計畫」草案，計畫在未來5年之間，導入約5萬2000組無人裝備；圖為日本航空自衛隊F-2及KC-46A「飛馬」9月15日與美國空軍協同訓練。（取材自駐日美軍司令部）

日本 共同社16日引述多名消息人士披露日本政府修訂版「防衛力整備計畫」草案，內容包含評估在2027到2031年度5年之間，導入約5萬2000組無人裝備，用於長程攻擊與情蒐等。

「防衛力整備計畫」訂定日本5年間的防衛總額與裝備規模，與「國家防衛戰略」、「國家安全保障戰略」合稱為日本安全保障相關3文件（安保相關3文件）。日本現行的「防衛力整備計畫」，訂定日本2023年度到2027年度的防衛費總額為43兆日圓。而日相高市早苗政府計畫在年底修訂安保相關3文件。

消息人士透露，上述約5萬組無人裝備之中，將導入約1萬架可長距離飛行的對地攻擊型無人機 、約1300架艦艇攻擊型無人機，以及約7500架用於情蒐與警戒監視的無人機。

此外，日本計畫持有約200艘能運用水雷與長程飛彈的無人潛艦，以及逾30艘救難與發射飛彈用的無人水上艦艇，還有約1200輛用於支援戰鬥與基地維安的無人車輛。

日本政府幹部指出，日本未來5年的防衛費總額可能會膨脹到70兆（日圓，下同，約4400億美元）到80兆元，跟現行計畫相比大幅增加。

「防衛力整備計畫」修訂版草案也提到強化能在敵方射程外就能發動攻擊的「距外防衛能力」，這部分將納入正式量產極音速飛彈與延長射程，並將用於偵測、追蹤攻擊目標的小型衛星網擴充至約100枚；建設使用電磁軌道砲（railgun）的防空網費用，預估超過8兆日圓。

消息人士也透露，作為行使「反擊能力」（敵機地攻擊能力）的長程飛彈等，以強化「距外防衛能力」的部分，相關費用與現行計畫相比翻倍，經過試算，必須耗資逾9兆日圓。

報導指出，儘管日本政府盼藉此嚇阻中國、俄羅斯、北韓等，但是此舉也可能引發地區的軍備競賽。