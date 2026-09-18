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降低對美依賴 加拿大申請加入英國領導的聯合遠征軍

編譯中心／綜合17日電
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由英國主導的「聯合遠征部隊」（JEF），自2018年以來已舉行一系列軍事演習；圖...
由英國主導的「聯合遠征部隊」（JEF），自2018年以來已舉行一系列軍事演習；圖為JEF先前在挪威演訓。（取材自英國國防部網站）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室16日表示，加拿大為尋求推動國防關係多元化、降低對美國的依賴，已正式申請加入由英國領導的聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force）軍事聯盟。

路透報導，聯合遠征軍軍事聯盟是由10個北大西洋公約組織（NATO）成員國組成的快速反應軍事夥伴關係。

卡尼辦公室在聲明中表示：「總理卡尼宣布，加拿大已正式申請加入聯合遠征軍，並歡迎英國支持加拿大參與這項重要倡議。」

加拿大本身已是北約成員國，目前正尋求與歐洲國家建立更緊密的軍事合作，以期降低對美國的依賴。

卡尼稍早在英格蘭北部與英國首相柏南會面。卡尼辦公室表示，兩人討論透過全球作戰空中計畫（GCAP）推動國防工業合作的機會。加拿大今年7月以觀察員身分加入這項先進戰鬥機計畫。

聯合遠征軍成員國包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典及英國。

另據中央社引述法新社報導，歐盟擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）17日表示，歐洲現今身為合作夥伴的吸引力比以往任何時候都更強，從歐盟（EU）提議讓加拿大成為首位「準會員」可見一斑。

雖然冰島8月底舉行公投，選民否決重啟13年前中止的入歐談判，但柯斯表示：「我說的吸引力，不單指是否成為（歐盟）會員國，而是希望與我們更緊密合作，或以我們未曾探索過的方式合作，像加拿大這樣。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟執委會將「提出讓歐洲安全理事會（European Security Council）成為現實的構想」，並提議讓加拿大加入。卡尼也對此表示歡迎，不理會美國總統川普揚言加徵關稅的威脅。

精華 FAQ

  • 加拿大政府表示，此舉是為了推動國防關係多元化，降低對美國的依賴，並與歐洲國家建立更緊密的軍事合作網絡，提升安全自主性。

  • 聯合遠征軍是由10個北約成員國組成的快速反應軍事夥伴關係，成員包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典及英國。

  • 卡尼也與英國討論透過全球作戰空中計畫推動國防工業合作，加拿大7月已以觀察員身分加入；同時，歐盟也提議讓加拿大成為首位準會員。

加拿大 北大西洋公約組織 卡尼

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