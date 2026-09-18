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日本首度調查外國人持有土地比率 美國占27.2%最高

編譯中心／綜合17日電
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日本國土交通省15日首度公布「外國人推定者」（即推估為外國人或外國法人者）在日本全國持有土地及建築物的情況，以國家及地區來看，美國占27.2%最高，其次為中國占22.5%，台灣占7.7%。

日本國土交通省首度針對「外國人推定者」在全國的土地持有情況進行調查，這也被認為是首相高市早苗推動外國人政策的一環，由內閣官房彙整調查結果。統計涵蓋2025年7月至12月，當時土地取得申報項目新增「國籍」欄位。

調查顯示，在完成不動產登記的土地中，由「外國人推定者」持有的土地約占0.06%。以國家及地區來看，美國占27.2%最高，其次為中國占22.5%，台灣占7.7%。

在完成不動產登記的建物中，由「外國人推定者」持有的建物約占0.2%。以國家及地區來看，中國占44.2%最高，其次為台灣占18.6%，美國占11.3%等。

不過，所謂「外國人推定者」是根據姓名等資訊推估，並未實際確認國籍。過去日本不動產登記原則上不會確認所有人的國籍，因此這項調查在掌握實際情況方面仍有侷限。

高市早苗今年1月制定的外國人政策基本方針「綜合性因應措施」指出，日本民眾的不安，也源自於「不清楚我國土地所有人的實際情況」。

因此日本政府將從10月起，在不動產買賣辦理所有權移轉登記等程序時，要求提供所有人的國籍資訊。

精華 FAQ

  • 調查顯示，完成不動產登記的土地中，由外國人推定者持有的比例約0.06%；按國家及地區分，美國占27.2%最高，中國22.5%，台灣7.7%。

  • 在完成不動產登記的建物中，外國人推定者持有比例約0.2%。來源國家方面，中國占44.2%居首，台灣18.6%第二，美國11.3%居第三。

  • 由於過去登記原則上不確認國籍，政府難以掌握實際持有人身分，因此高市早苗推動相關政策，並將自10月起要求不動產交易申報所有人國籍。

日本 高市早苗

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