澳洲限縮打工簽證後再出手 將禁留學生配偶、子女陪讀

澳洲政府將加強取締簽證過期者，並限制大多數持學生簽證者攜帶家人入境；圖為雪梨大學迎新活動。(路透)

澳洲 中間偏左政府準備在17日公布減少移民人數的計畫，包括加強取締簽證 過期者，並限制大多數持學生簽證者攜帶家人入境。這是澳洲政府繼限縮「打工度假簽證」後，又一調整移民規定的新行動。

彭博資訊報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）預定在澳洲國家新聞俱樂部發表演說，題目為「移民計畫管理工作：誰入境、誰留下、誰離開」，說明相關改革。

根據伯克發出的聲明，這項計畫將針對透過從一種簽證類別轉換至另一種簽證，以延長在澳洲居留時間的人士，以及學生、臨時工作者及其家屬。政府也將對所有入境人士簽證新增「不得進一步居留」（no further stay）條件，試圖確保訪客簽證真正用於短期停留，而不會成為長期留在澳洲的途徑。

伯克表示：「幾乎所有來到澳洲的人，都是我們國家的好客人。這些改革是為了確保我們的移民制度能更精準地因應澳洲目前的需求。」

澳洲政府的目標是在本財政年度將淨移民人數控制在約24.5萬人，這項目標是在5月公布的預算案中設定；下一個財政年度則進一步降至22.5萬人。在過去，澳洲移民人數一再超過澳洲政府的目標，因此飽受政治右翼陣營批評。

根據17日數據，截至3月底的一年內，超過29.2萬人永久移居澳洲，較前12個月下降近6%。

澳洲政府已經放慢核發新簽證的速度，包括深受背包客歡迎的「打工度假」簽證。澳洲內政部網站顯示，來自23個設有年度配額國家的申請，在今年7月展開的本財政年度目前均處於「暫停」狀態。

不過，農業產業已開始抱怨這類勞工短缺，因為農業高度依賴這些臨時勞工。