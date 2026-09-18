切斷俄國經濟命脈 美國會通過向買俄油國課100%關稅

美國聯邦眾議院16日以262票贊成、159票反對，通過一項已在聯邦參議院通過的制裁案，授權總統川普可對前5大進口俄羅斯 能源的國家課徵最高100%關稅 ，以切斷俄國 經濟命脈。該案會在川普簽署後生效。

該案除了制裁俄國官員、銀行及協助俄國出口能源的「影子艦隊」油輪，也賦予川普更大的關稅權力，包括對俄國輸美商品課徵最高500%關稅，並可對俄國石油或天然氣前5大進口國與協助俄國規避制裁的國家，加徵最高100%關稅。若外國進口的俄國天然氣占俄國天然氣出口總量不到15%且已大幅減少採購，則可豁免。

該案以已故共和黨籍聯邦參議員葛理漢命名。他生前花約1年時間協商推動爭取川普點頭，最終在納入川普要求、將現有對伊朗制裁延長5年後，才獲川普支持。該案上月已在參院壓倒性通過，如今眾院也過關，將送交白宮。白宮官員說，川普將簽署法案。

這是自川普去年1月回任以來，美國國會最具企圖心挺烏立法行動，打破前年緊急援烏方案後近兩年的僵局。但川普會否實際動用這項權力仍有變數，白宮在協商過程爭取到廣泛豁免權，讓總統可自行決定是否實施相關制裁。

該案也將今年到期的1996年「伊朗制裁法」延長至2031年。該法主要對於與伊朗從事特定商業往來的非美企祭出「次級制裁」，延長效期可避免相關制裁效力今年中斷。

聯邦眾院議長強生說，這項立法強化經濟制裁，對俄國政府、金融機構，和那些購買廉價俄國石油和天然氣、協助克宮規避其他制裁，從而助長俄國侵略烏克蘭的外國政府。