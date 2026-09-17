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東京爆持刀傷人 女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

編譯周辰陽／即時報導
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日本東京北區17日過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，涉案女子當場遭逮捕；...
日本東京北區17日過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，涉案女子當場遭逮捕；示意圖。（本報資料照片）

日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。

▲ 影片來源：YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

TBS電視與朝日新聞報導，事件發生在東京都北區瀧野川7丁目，距JR板橋站約百餘公尺。有人報案稱，一名女子揮舞刀具，刺中2名男子胸部。NTV報導，事發地點是一家酒類商店，傷者分別為50多歲及60多歲男子，前者左胸遭刺傷，後者左腿遭刺傷，均無生命危險。

朝日新聞報導，一名目擊者表示，他看到一名左胸附近流血的男子一邊說著「被刺了」，一邊從公寓1樓入口走出；入口深處另有一名男子倒地，附近還站著一名身穿黑衣的女子。目擊者說：「這是我固定會經過的地方，真的非常吃驚。」

另有消息指出，事件可能涉及親屬糾紛，警視廳正調查詳細經過。

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