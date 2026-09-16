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涉反人類罪 杜特蒂首現身國際刑事法院 爆失憶不記得川普

編譯盧思綸／即時報導
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菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑...
菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。(歐新社)

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）當天身穿深色西裝、白襯衫出庭，全程沒有發言，僅在庭審結束後向旁聽席上的家人揮手。這是他2025年3月在馬尼拉遭逮捕以來，首度親自公開露面。杜特蒂先前都是透過視訊連線出庭，之後更缺席多場聽證會。

荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）此次召開程序進度聽證會，主要原因正是杜特蒂的健康狀況。辯護律師海恩斯（Peter Haynes）近期向法院主張，杜特蒂出現「嚴重記憶障礙」，已無法有效與律師團隊溝通，因此不具接受審判的能力，但檢方對此提出異議。

法官目前仍在審議杜特蒂的精神狀況是否足以接受審判，並已要求3名專家進行醫療評估。評估報告尚未公開，不過法新社引述辯方說法指出，杜特蒂認為自己仍生活在2007或2008年，還以為自己已經84或85歲；接受評估時，他甚至無法想起川普的名字。

杜特蒂2016年至2022年擔任菲律賓總統期間，將掃毒列為核心政策，這場血腥的掃毒戰據稱造成數以萬計的小型毒販遭法外處決。ICC調查範圍更往前追溯至2011年11月1日，涵蓋杜特蒂擔任納卯市長期間，一直到2019年3月16日菲律賓退出ICC為止。

杜特蒂2019年曾公開透露罹患重症肌無力（myasthenia gravis），這是一種影響神經與肌肉訊號傳遞的自體免疫疾病。目前ICC尚未裁定他的身心狀況是否適合受審，首場正式審判暫定11月30日登場。

精華 FAQ

  • 他因菲律賓反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，首次親自出席ICC程序進度聽證會。此前他多以視訊方式出庭，這次是自2025年3月在馬尼拉被捕後首度公開露面。

  • 辯護律師表示，杜特蒂出現嚴重記憶障礙，無法有效與律師團隊溝通，甚至以為自己仍停留在2007或2008年，連川普的名字都想不起來，因此不適合接受審判。

  • 法院已要求3名專家進行醫療評估，正審議他的精神與身體狀況是否足以受審，評估報告尚未公開。若程序不變，首場正式審判暫定在11月30日登場。

川普 杜特蒂

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