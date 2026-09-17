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菲前總統杜特蒂消失1年多首露面 掃毒涉違人道罪海牙出庭

編譯中心／綜合16日電
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菲律賓前總統杜特蒂16日身穿深色西裝、白襯衫，未打領帶，出席荷蘭海牙國際刑事法院...
菲律賓前總統杜特蒂16日身穿深色西裝、白襯衫，未打領帶，出席荷蘭海牙國際刑事法院的預審程序。(歐新社)

國際刑事法院16日針對菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）推動造成數千人死亡的「掃毒戰爭」所面臨的指控召開程序庭，他首度親自出庭，這也是他一年多來首次公開露面。

杜特蒂是第一位在國際刑事法院（International Criminal Court）受審的亞洲國家卸任元首。國際刑事法院負責向犯下諸如戰爭罪和違反人道罪等全球最嚴重罪行的個人追究責任。

中央社引述法新社報導，81歲的杜特蒂首度被押解到海牙（The Hague）的法院時是透過視訊連線出庭應訊，之後就缺席審理。辯護律師團隊表示他身體狀況不佳。

法官柯納（Joanna Korner）表示杜特蒂首度親自到庭，並說他可以在不需法庭同意的情況下隨時離開。

不過歷時1小時15分鐘開庭期間杜特蒂全程參與。他面無表情，似乎透過耳機了解進度。開庭期間杜特蒂沒有發言，僅在結束時、法官離開法庭後，向旁聽席揮手致意。

杜特蒂面臨3項違反人道罪，檢方指控他於2013年至2018年間掃毒行動中，涉及至少76起謀殺案。

柯納已定於11月30日開審，審判程序可能耗時數月甚至數年。

精華 FAQ

  • 他面臨3項違反人道罪指控，核心內容是其推動的掃毒戰爭涉嫌造成大量死亡。檢方並主張，他在2013年至2018年間的相關行動，至少牽涉76起謀殺案。

  • 因為杜特蒂是第一位在國際刑事法院受審的亞洲卸任國家元首，象徵國際法庭對重大人權與戰爭類罪行的追責力道，也讓這起案件備受國際關注。

  • 法官表示他可在不需法庭同意下離開，開庭約1小時15分鐘且全程參與，未發言僅最後揮手致意；正式審判定於11月30日開審，程序可能延續數月甚至數年。

杜特蒂

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