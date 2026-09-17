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北韓3.56萬至10.13萬勞工 去年分派17國家和地區 勞務創匯曝光

編譯中心／綜合16日電
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一份監測報告指出，為俄羅斯生產軍用無人機，北韓至少派遣1.5萬至3萬名勞工到俄羅...
一份監測報告指出，為俄羅斯生產軍用無人機，北韓至少派遣1.5萬至3萬名勞工到俄羅斯工作；圖為北韓領導人金正恩視察具AI能力的無人機測試。（朝中社）

據一份監測報告，北韓派遣1.5萬至3萬名勞工到俄羅斯工作，為俄羅斯生產軍用無人機。韓美日等11國組成的「多邊對朝制裁監測組」（MSMT）16日發布第三份報告指出，北韓以輸出勞工的方式規避、違反聯合國安理會相關決議的案例。

韓聯社報導，這些北韓勞工被分配至俄羅斯無人機廠、兵工廠、鋼材加工設施、造船基地等核心設施。鑑於朝俄合作不斷深化，預計北韓勞工人數將進一步增加。由於俄羅斯因俄烏戰爭面臨勞動力短缺，近期也有北韓勞工被派至俄烏邊境地區重建項目現場，以及斯沃博德內航天發射場附近住宅區施工現場、遠東地區建築工地和伐木場等。

報告指出，大多數北韓勞工持「學生」簽證入境俄羅斯後，以現場實習為名從事建築業、農牧業等工作。據估計，在俄北韓勞工創造的人均年收入約7500美元‌。在俄北韓勞工的月薪因行業而異，最高可達在華北韓勞工的5倍。

報告稱，北韓海外勞工的第一大輸入國為中國，估計規模約達2萬至7萬人之間。在華北韓勞工主要在朝中邊境地區從事勞動密集型產業或信息技術（IT）行業。北韓持續向中國派遣勞工，主要集中在服裝、水產領域，並曾推進向電子產品組裝廠派遣勞工的計畫。

報告顯示，除中俄以外，北韓勞工還在非洲、東南亞、中亞等地從事醫療、建築、IT和製造業。在全球範圍內，北韓外派勞工分布於至少17個國家和地區，總規模在3.56萬至10.13萬人之間，2025年相關勞務創匯達4.5億至8億美元。

報告指出，北韓當局沒收海外勞工80～90%的工資，也有收繳金額甚至超過實際收入的案例。這筆資金的相當部分用於設在中俄兩國的北韓貿易公司籌措軍需物資，部分款項則被匯向北韓。列入聯合國制裁名單的北韓貿易銀行和北韓光鮮銀行牽涉其中。

多邊制裁監測組成員國發表聯合聲明，譴責北韓將海外勞工的工資用於非法核導研發項目，並敦促聯合國安理會恢復北韓制裁委員會專家小組。

此外，首爾一家法院16日裁定，平壤2020年炸毀位於北韓境內的兩韓聯絡辦公室，應賠償南韓政府446億韓元（約3239萬美元）。

法新社等媒體報導，這起訴訟是南韓政府首次直接向北韓當局索取損害賠償。

2020年6月，南韓社運人士施放夾帶反北韓傳單的氣球越過邊界，導致緊張局勢升溫，北韓隨後炸毀兩韓聯絡辦公室，譴責其「毫無用處」。

韓聯社引述首爾中央地方法院判決指出：「北韓應就拆除聯絡辦公室一事，向南韓政府賠償446億韓元。」

精華 FAQ

  • 報告估計，北韓外派勞工遍布至少17個國家和地區，總規模約3.56萬至10.13萬人，主要分布於中國、俄羅斯，以及非洲、東南亞和中亞等地。

  • 報告指出，1.5萬至3萬名北韓勞工被派往俄羅斯，進入無人機廠、兵工廠、鋼材加工、造船等設施，部分還參與邊境重建與建築工程，疑助俄軍工生產。

  • 北韓當局會沒收海外勞工80%到90%的工資，部分甚至超過實際收入；這些資金被用於軍需物資籌措與核導研發，2025年相關勞務創匯約4.5億至8億美元。

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