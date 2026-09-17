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除了放寬學經歷、學長揪學弟妹 亞洲晶片業靠這些方式搶才

編譯季晶晶／綜合16日電
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AI熱潮帶動晶片業者大舉擴產，大小公司共同面對的問題都是缺人。 （路透）
AI熱潮帶動晶片業者大舉擴產，大小公司共同面對的問題都是缺人。 （路透）

為把握人工智慧（AI）熱潮帶來的機遇，亞洲晶片業者大舉擴產，但全都面臨同一個大瓶頸：缺人。為了搶才，業者擴大徵才管道、放寬學經歷限制、祭出員工推薦獎金，有些還準備引進外籍人力。

晶片材料製造商智勝科技總經理楊偉文接受日媒採訪時表示，他用盡各種管道招人，還詢問大學同學，看看有沒有學弟妹感興趣，其中一人直言：「兄弟，基本上，任何活著、會呼吸的工程師，都已經被大公司招走了。」其實大企業和小公司同樣有搶才壓力。日月光執行長吳田玉表示，今年至少要增聘3000人，明年再招1000人。台積電今年則計畫在台招募約8000人，徵才範圍擴大至高中畢業的產線技術員。

據台灣104人力銀行最新統計，台灣半導體業幾乎可說是每一類職缺的每一名求職者，平均都有超過兩個工作機會；廠務建設人才荒更嚴重，一人最多有12個職缺可選。部分設備商為挖角僅有兩年經驗的工程師，月薪已開到新台幣10萬元（約3100美元），還不包括獎金。

AI也正在改變徵才條件。台灣半導體業的AI相關職缺，過去五年增加67%；各類新增職缺中，每五個就有一個要求具備某種AI能力。

日媒報導指出，人才缺口不僅限於工程師。科技業也在爭搶廚師、消防員、保全及財會人員。不過，雙鴻科技董事長林育申表示，他相信「只要價格合適」，還是找得到人。

另一方面，南韓三星電子與SK海力士為確保人才供應無虞，與當地多所大學共同開設產學合作專班，提供學費與津貼，並參與部分課程規劃。

不過，學生若想一路領取補助、畢業後直接入職，關鍵是守住成績門檻，或者通得過招募程序。

CNBC以就讀西江大學系統半導體工程系二年級的鄭采麟（音譯）為例，她每月可獲SK海力士約30萬韓元（約220美元）津貼，學費也由公司支付，成績優異或專題獲獎，還有額外獎勵。

這些產學合作專案目前競爭激烈，首爾鐘路學院數據顯示，與大型企業合作的專班，申請人數年增逾38%。

精華 FAQ

  • 因為各家晶片與設備業者都在擴產，想把握AI需求成長帶來的商機，但人力供給跟不上擴張速度，導致工程師、廠務與後勤職位全面吃緊。

  • 業者除了擴大徵才管道，也放寬學經歷限制、提高薪資與推薦獎金，部分公司還考慮引進外籍人力，甚至從高中畢業生到大學畢業生都納入招募範圍。

  • 兩家公司與多所大學開設產學合作專班，提供學費補助與生活津貼，並參與課程設計；學生只要維持成績並通過招募程序，畢業後就有機會直接進入企業。

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