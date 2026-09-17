烏克蘭示警：俄製飛彈有你們的晶片 呼籲亞洲各國做1事

烏克蘭表示，攻擊烏國的俄羅斯飛彈中有來自亞洲的晶片，呼籲亞洲各國堵住制裁漏洞，以防止俄羅斯取得石油收入以及軍工所需的微電子零組件。（歐新社）

根據CNBC檢視的相關文件，烏克蘭 從上月在基輔地區擊落的一枚飛彈上，發現其零組件主要來自美國、俄羅斯 、中國、台灣及日本，顯示即使出口管制已實施超過三年，俄國武器生產仍深度嵌入全球供應鏈。烏國呼籲亞洲各國堵住制裁漏洞，以防止俄羅斯取得石油收入以及軍工所需的微電子零組件。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）的制裁政策委員伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）最近訪問新加坡時說：「這種飛彈使用的一些微電子元件，是經由亞洲地區流入俄羅斯。」他並表示，風險不僅限於俄國，「必須非常謹慎運輸某些類型的機械設備，否則這些設備最終會落入伊朗和北韓在內的恐怖主義國家的軍工複合體手中」。

伏拉蘇克15日在烏克蘭駐新加坡大使館受訪時指出，若能將俄羅斯石油收入削減至少一半，莫斯科可能在未來六個月內因經濟壓力而被迫從戰爭中撤退。

他強調，制裁仍是迫使俄羅斯認真參與和平談判的最有效工具之一。他表示，過去的制裁已對俄羅斯經濟造成「許多困難」及限制，若進一步祭出「真正具有摧毀性」的制裁，可能讓俄羅斯陷入更棘手的局面。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國、歐盟與七大工業國集團（G7）持續建立制裁體系，但烏克蘭認為，亞洲部分地區已成為制裁網絡中的薄弱環節。

印度與中國的煉油業者，大量購入折價的俄羅斯原油，使莫斯科即使面臨西方制裁及油價上限措施，仍能維持重要的石油收入。此外，東南亞部分港口及自由貿易區，也被指成為船對船轉運的中轉點，讓受制裁貨物得以隱藏原產地。

伏拉蘇克表示，這趟亞洲行將與馬來西亞、印尼、日本及泰國官員討論兩大議題，包括俄羅斯用來規避西方制裁的「影子船隊」，以及流入俄羅斯國防工業的微電子產品。

除了制裁漏洞，伏拉蘇克也警告，俄羅斯正在加大「灰色地帶」行動。他表示，莫斯科最近對烏克蘭盟友施加壓力，包括無人機入侵、破壞活動、網路攻擊及其他敵對行動，目的是在不直接與北約（NATO）爆發公開衝突的情況下，製造不安。

基輔正試圖將對俄制裁的焦點，從歐美擴大至亞洲供應鏈與能源市場。對烏克蘭而言，如何限制俄羅斯石油收入、切斷取得先進電子零組件的管道，以及防止制裁貨物透過第三地轉運，已成為削弱俄羅斯戰爭能力的重要戰線。