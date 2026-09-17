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非法移民生嫌隙 義、西互停申根簽證再延長 外交緊張升級

編譯中心／綜合16日電
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因應西班牙飛地休達（Ceuta）湧入大量摩洛哥非法移民義大利與西班牙之間互停「申根簽證」升高為外交緊張。義大利15日再度延長暫停西班牙申根15天，西班牙除立刻反制，西國外長甚至點名怒批義國總理與外長。

數萬名非法移民7月底從摩洛哥湧入西班牙飛地休達，義大利隨即在8月1日對西班牙暫停歐盟申根協定自由流動機制，此後一再延長邊境管制時間，引起西班牙政府對義大利的不滿。

義大利訊使報（Il Messaggero）等多家媒體報導，義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）15日決定將西班牙海空邊境管制延長15天，並將此決定告知歐盟執委會和其他歐盟成員國的內政部長。

義大利內政部指出，針對西班牙暫停適用申根簽證是基於「內部安全高風險因素」，此外還存在「恐怖主義滲透」的潛在威脅。

西班牙政府對於義大利的決定相當不滿，並立刻祭出反制，西班牙將針對義大利海空運邊境管制延長至10月8日。

報導引述，西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）認為義大利政府的決定是出於「國內政治」考量，他抨擊義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和外長塔加尼（Antonio Tajani）皆未展現出「配得上當前情勢的歐洲領導人風範」。

阿爾巴雷斯接受西班牙媒體訪問時表示，「義大利這項措施是可恥的、荒謬的、可笑的，義大利目前非法入境人數是西班牙的兩倍。」他也回顧了2023年義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）湧入大量移民的事件，當時西班牙不僅表達聲援，甚至接納非法移民到西班牙。

義媒引述，阿爾巴雷斯直言義大利政府此舉「直接踐踏了西班牙人民的尊嚴與歐洲的團結」，而歐洲若不團結就無法存在。

對於西班牙政府的強烈指控，義大利外長塔加尼回應，義大利只是在捍衛自身安全，馬德里當局的反應「不合時宜、不恰當且過於激進」。

精華 FAQ

  • 義大利內政部以「內部安全高風險因素」為由，並稱存在恐怖主義滲透的潛在威脅，因此再延長對西班牙海空邊境管制15天。

  • 西班牙立即採取對等反制，將針對義大利的海空邊境管制延長至10月8日，以回應義大利單方面延長暫停申根自由流動機制。

  • 西班牙外長阿爾巴雷斯指控義大利是出於國內政治考量，並批評梅洛尼與塔加尼缺乏歐洲領導風範，認為此舉踐踏西班牙尊嚴與歐洲團結。

非法移民 簽證 義大利

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