AI讓社會變得沒人情味 教宗：勿過度依賴演算法

在各界對人工智慧（AI）相關風險的疑慮日益升高之際，羅馬天主教教宗良十四世 （Pope Leo XIV）16日提醒，不應將本該由人類獨自做出的決策交由演算法做決定。

綜合媒體報導，教宗良十四世表示：「科技發展、大眾媒體與社群網路的普及，以及AI的使用日益增加，打破了各種藩籬與距離，開創了新的可能性。」

但教宗在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）對數以千計信眾講話時也提醒道：「另一方面，人際關係卻變得愈來愈沒有人情味且日益虛擬化，同時存在一種風險，那就是人們逐漸習慣把只屬於人類良知範疇的決策交給演算法。」

他補充道：「確保社會關係具有實質內涵和個人深度，是基督徒團體在這方面希望做出的貢獻。」

在發生多起安全事件，以及AI模型無須人類介入便可自我進化的能力浮現後，各界近來對AI的疑慮日增。相關討論如今也延伸到該產業自我控管的能力。

教宗良十四世在今年5月發布的首份通諭「偉大的人類」（Magnifica Humanitas）中，曾嚴正呼籲使AI擺脫軍事的邏輯，並阻止它控制人類。

近幾個月來，教廷也加強介入與倡議，支持以人性尊嚴為基礎的國際AI治理，尤其是在核技術、文化以及藝術創作等領域。