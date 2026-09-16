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范德賴恩：為加拿大敞開大門 準備迎接歐盟第一個準會員國

編譯陳律安／綜合外電
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歐盟執委會主席范德賴恩。 （路透）
歐盟執委會主席范德賴恩。 （路透）

歐盟執委會主席范德賴恩16日表示，歐盟正對加拿大敞開大門，將接納加國成為這個27國集團中第一個準會員國。

CNBC報導，范德賴恩在法國史特拉斯堡發表的年度歐盟咨文中，表示歐盟希望把對加拿大的關係，提升到「所能達到的最高層級」。

范德賴恩對在現場聆聽的加拿大總理卡尼表示：「親愛的馬克（卡尼之名），我曾說過，我們迫切需要重新思考彼此的夥伴關係。因此，我希望與你攜手合作，為加拿大成為歐盟首個準會員國開啟大門。」

卡尼先前曾說，渥太華當局有意與歐盟締結「獨特的安全與經濟聯盟」，但不會尋求成為正式會員。

加拿大正與美國陷入激烈貿易戰，並已矢言對美國總統川普祭出的關稅，採取等額報復措施。

精華 FAQ

  • 她表示歐盟正對加拿大敞開大門，並希望把雙邊關係提升到所能達到的最高層級，甚至願意為加拿大成為歐盟首個準會員國鋪路。

  • 卡尼先前表示，渥太華有意與歐盟締結獨特的安全與經濟聯盟，重點在深化合作與制度連結，但加拿大不會尋求成為歐盟正式會員。

  • 新聞指出，加拿大正與美國陷入激烈貿易戰，並已承諾對川普祭出的關稅採取等額報復；在此情勢下，加方更積極尋求歐盟合作。

加拿大 歐盟 卡尼

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