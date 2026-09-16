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WTO：美中爭端恐瓦解世貿體系 最壞2050年「這情況」

編譯中心／綜合15日電
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一艘馬士基航運貨櫃輪準備從美國加州長灘港出港。世界貿易組織15日發布報告呼籲推動...
一艘馬士基航運貨櫃輪準備從美國加州長灘港出港。世界貿易組織15日發布報告呼籲推動改革，避免美中爭端等因素影響全球貿易和經濟產出。（路透）

世界貿易組織（WTO）15日發布年度報告表示，如果世界貿易體系因美國和中國爭端等因素而分裂，成為少數幾個地緣政治集團或更多區域集團，到本世紀中葉，經濟活動將大幅減少。

美國自去年起大幅提高進口商品關稅，並持續針對特定國家加徵新關稅。雖然這些措施尚未引發全球連鎖報復，其他國家也尚未對美國以外商品提高關稅，但多邊體系已深受影響。

總部位於日內瓦的世貿組織在最新年度報告中估計，目前全球僅剩72%貨物貿易仍符合其「非歧視性」規則，低於過去的80%。儘管面臨關稅調升與政策不確定性，在AI投資熱潮推動下，2025年至今年上半年全球貿易量仍維持快速增長。

然而，世貿經濟學家認為，這種現狀難以為繼，呼籲各國必須共同努力修復並更新多邊貿易體系。

世貿首席經濟學家史泰格說：「當前貿易體系存在必須解決的根本性矛盾，若任其發展，世界貿易將持續受到擾亂。多數成員國已達成共識，認為維持現狀絕非選項。我們必須成功推動改革，否則就眼睜睜看著現行體系走向瓦解。」

世貿這份報告評估全球貿易體系分裂的兩種可能情境。一是地緣政治陣營化，許多國家可能以美國和中國為中心的地緣政治集團內部相對自由進行貿易，但集團之間的商業往來將受到限制。世貿經濟學家估計，到2050年，這將使全球出口降低18.6%，經濟產出降低5.1%。

另一條替代路徑是，進出口流動將以近年來激增的自由貿易協定爲中心。在這種情景下，全球出口將降低26.9%，經濟產出下降6.9%，最貧窮國家將蒙受最大損失。

相較之下，世貿表示，若能建立一個「深化合作」體系，讓多數商品能在更多國家之間以更低關稅貿易，到2050年全球出口將增長17.9%，全球經濟產出亦可提升2.9%。

史泰格說：「在改革問題上無所作為，代價高達全球經濟產出的10%。世界貿易體系正處於關鍵十字路口。」

世貿經濟學家指出，當前貿易緊張局勢源於多重結構性原因。一是經濟實力消長，1995年世貿成立後推動貿易自由化，改變全球經濟格局，大幅提升中國及其他發展中經濟體影響力。當年看似互利的協議，如今對美國等富裕國家顯得過時。

此外，自由貿易雖推動許多國家經濟成長，卻未能讓最貧窮國家擺脫貧困，同時也讓富裕國家易受低薪競爭衝擊的藍領工人處不利地位，引發分配不均與貧富差距問題。

另一個問題是地緣政治與國安考量。大國對立與猜疑加劇，各國政府制定貿易政策時更加重視國家安全，政府干預經濟的手法也日益多樣。

精華 FAQ

  • 因為美國與中國等大國爭端、關稅上升及政策不確定性，正侵蝕以非歧視為核心的多邊規則。WTO認為若各國不改革，貿易體系將持續受擾動並可能分裂。

  • 若形成以美中為核心的地緣政治陣營，全球出口將降18.6%、產出降5.1%；若轉為區域自由貿易協定主導，出口降26.9%、產出降6.9%，最貧窮國家受創最重。

  • WTO認為若建立更深的合作體系、降低更多商品的關稅壁壘，到2050年全球出口可增長17.9%，全球經濟產出也可提升2.9%，顯示改革比維持現狀更有利。

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