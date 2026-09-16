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歐盟將提案 未滿15歲經家長監督才能使用社群、AI

編譯葉亭均／綜合15日電
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「歐盟兒少法案」將提出限制令，限制15歲以下未成年人使用包括TikTok在內的社...
「歐盟兒少法案」將提出限制令，限制15歲以下未成年人使用包括TikTok在內的社群媒體。（路透） FILE PHOTO: The TikTok app icon on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2026-09-11，數位典藏序號：20260911102011394】

歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護該區兒少免受網路危害的最全面計畫。

路透報導，根據取得的文件顯示，這項提案是「歐盟兒少法案」的一環，歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟科技執委維爾庫南，預定17日正式提出該法案。范德賴恩可能在16日宣讀歐盟咨文時，宣布部分政策細節。

此時全球日益擔憂大型數位平台可能對兒少健康與安全造成影響，這類平台包括Meta旗下的臉書與IG（Instagram）、TikTok、Google旗下的YouTube，以及ChatGPT。

該文件顯示，「歐盟的做法應讓未成年人能夠從數位服務的巨大潛力中受益，同時還要保護他們不會受到傷害和剝削。必須限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反其道而行。」

依據提案，15歲及以上的青少年可開設自己的帳號；而13-14歲的青少年可在家長監督下，開設社群媒體和影音分享平台具限制功能的帳號，並限制聯絡人和使用時間。

此外，3-12歲兒童的帳號將完全由父母控管，且只能使用符合嚴格安全標準的兒童友善服務。3歲以下幼兒完全不可使用這些服務。

歐盟執委會的提案還將涵蓋影音遊戲平台，要求用戶須根據年齡，分階段使用各類服務。

歐盟執委會拒絕置評。社群企業則表示，他們已採取預防措施，且許多平台都把註冊的最低年齡限制，設定為至少13歲。

根據這份文件，企業將必須繳納監管費用，以提供監管機構執法和監督工作所需的資金。

企業還必須提供工具，讓兒童能夠輕鬆舉報有害內容，並提供有效的家長管控工具。社群媒體和影音分享平台將被要求在用戶開通新帳號時驗證年齡；而線上遊戲平台則必須在兒童下載遊戲前驗證其年齡。

精華 FAQ

  • 提案鎖定15歲以下未成年人，限制其使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人與線上遊戲，目的是降低網路危害並保護兒少健康與安全。

  • 13到14歲青少年可在家長監督下開設具限制功能的帳號，並可限制聯絡人與使用時間；15歲以上則可自行開設帳號，但仍受年齡驗證規範。

  • 平台需在註冊或下載前驗證年齡，提供兒童舉報有害內容與家長管控工具，且可能須繳納監管費用，以支應執法與監督所需資金。

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