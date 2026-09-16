我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

日本百歲人瑞突破10萬名 相關預算達2180億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
據厚生勞動省統計，日本百歲以上人瑞已突破10萬大關，達創紀錄的10萬7,677人...
據厚生勞動省統計，日本百歲以上人瑞已突破10萬大關，達創紀錄的10萬7,677人。（路透）

日本百歲以上人口首度突破10萬人，高居全球之冠，反映出該國公共衛生和醫療進步，以及相對健康的飲食與生活方式。然而，伴隨超高齡化而來的財政負擔與社會成本，正讓長壽的喜悅蒙上一層憂慮。

日本厚生勞動省15日發布報告，截至9月15日，全國100歲以上人口增至創紀錄的10萬7,677人。1963年開始統計時僅153人，1998年約1萬人。聯合國另行估計，全球百歲以上人口約67.2萬人。

女性尤其長壽，占日本百歲以上人口約88%。研究認為，部分原因在於日本女性過去較少吸菸、酗酒，死於意外事故的比率也較低。目前日本最高齡者是住在京都的一名114歲女性。

高齡人口增加也加重政府財政負擔。目前總計約4,000萬人領取年金，相當於約每三名日本人就有一人，但工作人口卻持續減少，必須負擔的年金、醫療和老人照護支出隨之日益增加。

日本人口結構的另一端也不斷萎縮。2025年生育率連續第十年下降，創1947年開始統計以來最低。去年出生人口約67.1萬，但死亡人口約159萬。為因應人口老化，厚生勞動省編列下一年度預算時，為年金和醫療提撥約33.7兆日圓（2180億美元），占各部會合計143兆日圓預算需求近四分之一。

照護人力也日益不足。政府估計，2026年需要約240萬名高齡照護人員，高於2024年的210萬人。

精華 FAQ

  • 截至9月15日，日本100歲以上人口增至10萬7,677人，首度突破10萬大關，寫下歷史新高，也顯示日本在人口高齡化方面已處於全球最前端。

  • 日本百歲以上人口約88%是女性，研究認為與女性過去較少吸菸、酗酒，以及死於意外事故比率較低有關，因此平均壽命明顯較男性更長。

  • 日本為年金和醫療提撥約33.7兆日圓，占預算需求近四分之一；同時照護人力不足，政府估計2026年需要240萬名高齡照護人員，明顯高於2024年。

日本 聯合國 百歲人瑞

上一則

姻親爆料伊朗最高領袖私下一面 超愛1好萊塢名導 苦學英文考托福

下一則

青年運動引戰亂 12萬人逃離葉門

延伸閱讀

日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單

日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單
少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型

少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型
少子化大禮包補助無效 台灣人口連32月負成長

少子化大禮包補助無效 台灣人口連32月負成長
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光