美國壓力下 日防衛開支擬提高至GDP 3.5%

日本航空自衛隊的遠端監視無人機「全球鷹」在青森縣三澤基地向媒體展示。 （美聯社）

日本正在考慮將中期國防開支目標設定在國內生產毛額（GDP）的3.5%，在未來十年與北大西洋公約組織 （NATO）和其他美國盟國保持一致。此舉可能會給憂心首相高市早苗 支出計畫的金融市場帶來衝擊。 彭博報導，據知情人士透露，日本防衛官員已經在與美國對口官員的會議中表示願意大幅增加國防開支。日本防衛省尚未對此事作出回應；美國五角大廈 不予置評。

知情人士指出，正在考慮的方案之一是比照南韓，在未來十年內將國防開支提高到GDP的3.5%。有知情人士表示，目標也有可能較低，例如3%。

與其他美國盟友一樣，東京也面臨來自美國總統川普政府的壓力，要求其提升防衛能力、減少對美國軍隊的依賴。高市已在今年3月結束的財政年度，提前兩年將國防開支提高到GDP的近2%。

直到2022年，日本國防開支仍有約占GDP 1%的非正式上限，顯見東京在國防政策思維上的劇烈轉變。日本預計今年底將公布新的5年國防開支計畫。

事實上，北約的目標是在2035年前，將國防開支占GDP比重提升至5％，其中核心國防支出須達3.5％以上。而日本國防相關支出中，包含海上保安及基礎設施韌性強化等廣義「安保相關經費」，與北約的估算方式有別。

高市已經承諾奉行「負責任的積極財政」理念，一旦作出國防開支占GDP 3.5%的承諾，對龐大舉債抱持謹慎態度的投資人恐為之不安。

日本政府的借貸成本早已居高不下，公債殖利率徘徊在近30年高點。10年期公債殖利率本月稍早曾觸及3%，為1996年以來首見。該殖利率去年同期約僅目前的一半。

另據日本共同社、朝日電視台報導，日本自衛隊一架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機15日下午1時左右，在鳥取縣外海上空斷訊。航空自衛隊表示，該架全球鷹推定已墜毀。

日本防衛省自2015財年起採購該型無人機，第三架於2023年6月抵達日本；據了解，這三架全球鷹都部署在青森縣的航空自衛隊三澤基地。據美國防務郵報網站此前消息，為日本提供3架「全球鷹」無人機的合同價值約4.9億美元，該型無人機的單機採購費用約170億日元。