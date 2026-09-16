青年運動引戰亂 12萬人逃離葉門

聯合國表示，葉門叛軍「青年運動」已導致逾10萬人在國內流離失所；圖為逃亡民眾在一處臨時營地的帳篷外。（路透）

聯合國 15日表示，葉門政府軍與伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」爆發戰鬥，已導致12.5萬人在國內流離失所，另有數以千計的人被迫逃往海外。

中央社引述法新社報導，在青年運動發動為期一周的攻勢後，數萬人倉促逃難。該攻勢最終使得青年運動奪得剩下的葉門紅海（Red Sea）海岸，並鞏固其對戰略要道曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制。

在美伊戰爭使得荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）遭封鎖的情況下，曼德海峽的重要性已然提升。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在聲明中警告：「葉門西部沿海的敵對行動急遽升級，已造成超過10萬人在國內流離失所，並迫使另外數千人（到吉布地）尋求安全處所」。

根據UNHCR的說法，光是過去4天內，就有超過2400人從葉門跨海逃往吉布地，抵達者中，女性、兒童和長者占6成以上。

UNHCR在吉布地的代表德薩穆爾（Sandrine Desamours）透過聲明表示：「應對工作已面臨壓力。在更多家庭抵達前，我們亟需更多支援。」

UNHCR還說，目前在葉門境內流離失所的家庭多半都是匆忙逃離家園，攜帶物品有限，急需棲身處所、糧食、潔淨用水、醫療照護及保護服務。

該機構也對葉門境內逾6.5萬難民及尋求庇護者所面臨的風險加劇表達憂慮，這些人大多來自非洲國家索馬利亞與衣索比亞。

同樣在葉門，位於紐約的人權觀察組織指控青年運動在紅海和亞丁灣攻擊商船，犯下戰爭罪行。

沙烏地阿拉伯對吉達(Jeddah)、麥加和塔伊夫省發布了新的安全警報，稱存在潛在危險，但隨後解除了警報。