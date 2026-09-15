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丹麥稱軍方直升機遭俄艦射照明彈 召俄羅斯大使說明

中央社／哥本哈根15日綜合外電報導
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丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）
丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）

丹麥官員今天表示，一艘俄羅斯軍艦在波羅的海（Baltic Sea）向一架丹麥空軍直升機發射兩枚照明彈，丹麥已就此事召見俄羅斯大使要求說明。

法新社報導，丹麥軍方昨天深夜發布聲明指出：「空軍一架Fennec直升機今天對一艘俄羅斯巡防艦進行例行拍攝時，遭對方發射照明彈。該艦當時位於蓋瑟（Gedser）外海的國際水域。」

聲明補充，這艘巡防艦「向直升機發射兩枚照明彈，其中一枚近距離掠過直升機」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天譴責俄羅斯行徑「魯莽」，她在社群平台X發文表示：「俄國昨天在丹麥軍方例行飛越期間採取魯莽行動。俄方行動旨在恫嚇與分化，他們不會得逞，我們毫不動搖。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在傳給法新社的聲明中強調：「這樣的行為完全不可接受，可能危及人員生命安全。」

拉斯穆森說：「我已因此召見俄羅斯大使，就這起事件進行討論。」

他還警告：「俄羅斯正逐步改變其認為可接受行為的界線，這是我們無法接受的。」

精華 FAQ

  • 丹麥表示，一艘俄羅斯巡防艦在波羅的海國際水域，對一架執行例行拍攝任務的丹麥空軍Fennec直升機發射2枚照明彈，其中1枚還近距離掠過直升機。

  • 丹麥已就此事件召見俄羅斯大使要求說明。外交部長拉斯穆森指出，這種行為完全不可接受，可能危及人員生命安全，因此必須向俄方直接交涉。

  • 總理佛瑞德里克森批評俄方行徑魯莽，認為其目的在於恫嚇與分化，但不會得逞；外長拉斯穆森也警告，俄羅斯正逐步改變可接受行為的界線。

俄羅斯 俄國 丹麥

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