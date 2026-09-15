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整理包／葉門叛軍變中東要角 「青年運動」想要什麼？一次看懂

編譯季晶晶／綜合外電
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葉門首都沙那一處廣場展示青年運動製作的無人機與飛彈模型。（歐新社）
葉門首都沙那一處廣場展示青年運動製作的無人機與飛彈模型。（歐新社）

不久之前，大多數人還無法在地圖上指出曼德海峽的位置。但這條連接紅海與亞丁灣的狹窄水道，如今成了天天見報、牽動全球經濟的敏感神經。

荷莫茲海峽關閉後，沙烏地阿拉伯的石油出口主要改走這條水道。如今葉門武裝組織青年運動宣稱，掌控了這條替代航線，推升油價再度大漲。青年運動到底什麼來頭，又想得到什麼？

一、雜牌軍變身中東區域要角

2000年代初期，來自葉門北部的青年運動只是一支持槍的雜牌民兵。但過去十幾年的葉門內戰，他們與沙國領導的聯軍幾乎打成平手，2023年還以襲擊紅海航運，震動全球。

二、自稱合法政府並握有實權

青年運動自稱葉門的解放者與合法統治者。它控制葉門北部，在當地建立統一政權並維持相對治安，但治理手段高壓殘酷，提供的公共服務很有限。他們高呼美國與以色列滅亡的口號，並「詛咒」猶太人。

三、聯手伊朗但追求自身利益

青年運動獲伊朗提供武器與其他支援。它擾亂紅海與曼德海峽航運，確實能替德黑蘭在戰爭中增加籌碼，但並非完全聽命伊朗，也趁機追求自身的政治與經濟目標。

四、要沙國撤出還要求戰爭賠款

青年運動要求沙國停止支持與其敵對的葉門政府勢力，實質退出葉門的權力鬥爭。他們也要求取得葉門石油收入，同時向沙國索取戰爭賠款。

五、靠地理位置放大軍事力量

曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是往返蘇伊士運河的重要航道。青年運動不必擁有大型海軍，只靠無人機、飛彈及少數武裝人員，就能威脅商船及能源運輸。

六、沙國陷再戰或屈辱談判兩難

葉門政府公信力低落，官員多住在利雅德的飯店，因而被譏為「飯店政府」。沙國上次作戰耗費巨資，卻未能達成目標，重創了形象；由於美國不願直接介入，沙國現只能在重新開戰與談判之間艱難抉擇。

精華 FAQ

  • 因為它在葉門內戰中長期對抗沙國領導聯軍，逐步控制北葉門並建立治理體系，還能藉紅海航運危機放大影響力，成為區域局勢的重要變數。

  • 曼德海峽是紅海與亞丁灣之間的關鍵航道，連接蘇伊士運河與全球海運路線。青年運動不需海軍，只靠無人機、飛彈與武裝人員就能威脅商船和能源運輸。

  • 青年運動獲伊朗提供武器與支援，但並非完全聽命德黑蘭，也在爭取自身政治與經濟利益；對沙國則要求停止扶持敵對勢力、撤出葉門，並支付戰爭賠款。

沙烏地阿拉伯 伊朗 荷莫茲海峽

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