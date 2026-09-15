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川普才挺愛爾蘭統一…蘇格蘭、威爾斯、北愛 推公投脫英

編譯中心／綜合14日電
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美國總統川普訪問愛爾蘭，連續兩天表態支持愛爾蘭統一。左為愛爾蘭總理馬丁。（路透）
美國總統川普訪問愛爾蘭，連續兩天表態支持愛爾蘭統一。左為愛爾蘭總理馬丁。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇格蘭、威爾斯與北愛分離主義領袖共同推動自決與獨立公投，同時川普公開支持愛爾蘭統一，令英國分裂壓力升高。

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭主要分離主義政黨領袖14日齊聚一堂，簽署合作備忘錄要求享有脫離英國獨立公投權利，英國恐怕將分裂。美國總統川普訪問愛爾蘭，連續兩天表態支持愛爾蘭統一。英國首相柏能（Andy Burnham）則排除北愛爾蘭再次舉行公投的可能性。

綜合中央社引述法新社、英國「每日電訊報」報導，蘇格蘭民族黨、威爾斯民族黨及新芬黨領袖14日在威爾斯卡地夫（Cardiff）舉行會談，尋求在經濟、能源、歐洲及國際合作等領域加強合作，並要求英國政府籌備、規畫及推動威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭的憲政改革。

每日電訊報報導，蘇格蘭民族黨主席史溫尼（John Swinney）、威爾斯民族黨主席伊奧沃斯（Rhun ap Iorwerth）及新芬黨副主席歐尼爾（Michelle O'Neill）將簽署聯合聲明，要求三地享有獨立公投權利，分別推動自決公投。史溫尼表示，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭首次都由支持獨立的首席部長領導，認為現狀難以持續，英國政府應為「後英國時代」做好準備。

三方會談後將簽署諒解備忘錄，合作範圍涵蓋經濟、能源、歐洲及國際合作、自決四大領域，並一致認為各自國家應加入歐盟。蘇格蘭及威爾斯將以新成員身分加入，北愛爾蘭則作為愛爾蘭共和國一部分加入。

峰會召開前，川普12日訪問都柏林時表示，他「非常樂意」看到愛爾蘭統一，並稱北愛爾蘭加入愛爾蘭共和國將是「很棒的事情」。英相柏能則表示，排除北愛再度舉行公投的可能性。

蘇格蘭2014年曾舉行獨立公投，最終以些微差距決定留在英國，此後歷任政府均排除短期內再次舉行公投的可能。不過，三地地方議會在醫療、教育、住宅、交通及環境等領域擁有重要決策權，也具部分徵稅權，三方此次合作被視為進一步推動自決及獨立訴求。

精華 FAQ

  • 三方領袖希望英國政府承認並安排三地享有脫離英國的獨立公投權，並推動相關憲政改革，讓蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭能以自決方式決定未來。

  • 備忘錄聚焦4大領域，包括經濟、能源、歐洲及國際合作，以及自決議題，並希望三地在政策與對外立場上加強協調。

  • 川普在都柏林表示非常樂見愛爾蘭統一，甚至認為北愛加入愛爾蘭共和國是好事；但英相柏能則明確排除北愛爾蘭再次舉行公投的可能性。

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