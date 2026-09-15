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日本沖繩知事選舉變天 美挺遷美軍基地盼強化嚇阻北京

編譯中心／綜合14日電
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新當選的日本沖繩縣知事古謝玄太（左）13日在沖繩縣那霸市與支持者一同慶祝。（路透...
新當選的日本沖繩縣知事古謝玄太（左）13日在沖繩縣那霸市與支持者一同慶祝。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

古謝玄太在沖繩知事選舉勝出，獲美日支持推進普天間遷邊野古；選舉結果也反映選民更在意經濟、物價與振興政策。

日本沖繩縣13日舉行知事（縣長）選舉，14日完成計票作業，由自民黨等六黨共同推薦的無黨籍候選人古謝玄太，以42萬3124票當選，創沖繩知事選舉史上最高票紀錄。日相高市早苗14日隨即表明，將和新知事切實展開合作，振興沖繩經濟。因為古謝認同美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古計畫，美國表示將繼續支持，盼沖繩強化嚇阻中國作用。但經濟才是主因「反基地」退燒，沖繩人想拚經濟。

綜合西日本新聞、日本共同社、NHK報導，古謝玄太擊敗尋求第三任的現任知事玉城丹尼，結束自民黨等保守派自2014年起在沖繩知事選舉的3連敗。

高市早苗14日表示，將與古謝切實合作，推動沖繩經濟振興及減輕美軍基地負擔。中央政府正調整2027財年沖繩振興預算，方向為突破3000億日圓（約19.4億美元）。據紐約時報報導，古謝打敗玉城，對高市來說是一次勝利。

古謝主張支持普天間機場遷往名護市邊野古，與反對遷址的玉城立場不同。美國政府則表示將繼續支持遷移計畫，並期望沖繩作為安全戰略據點，進一步強化嚇阻中國的作用。

不過，選舉結果也反映沖繩選民對經濟議題的重視。據日媒出口民調指出，最多選民期待新知事提出刺激景氣及降低物價政策，其次為教育與育兒，美軍基地問題排名第三。顯示「反基地」議題影響力退燒，拚經濟成為此次選舉重要訴求。

古謝勝選後，中央政府與沖繩縣府關係可望拉近，振興預算及基地政策也將成為後續關注焦點。

美軍普天間基地遷移問題是此次選戰焦點之一。(路透)
美軍普天間基地遷移問題是此次選戰焦點之一。(路透)

精華 FAQ

  • 由自民黨等六黨推薦的無黨籍候選人古謝玄太當選，他以42萬3124票刷新沖繩知事選舉最高票紀錄，也終結保守派自2014年以來的3連敗。

  • 古謝支持普天間機場搬遷至名護市邊野古，美國政府表態將繼續支持該計畫，並希望沖繩作為安全戰略據點，進一步強化對中國的嚇阻作用。

  • 出口民調顯示，最多選民最期待新知事刺激景氣與降低物價，其次是教育與育兒，美軍基地問題僅排第三，反映沖繩民意更重視經濟改善。

日本 高市早苗

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