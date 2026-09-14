我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上路前夕喊卡 聯邦法院叫停F-1、J-1新規 D/S暫保留

前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠

日本布局「台灣有事」阻力大減 沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本沖繩縣知事候選人古謝玄太（左）於13日選舉中勝出。（取材自臉書）
日本沖繩縣知事候選人古謝玄太（左）於13日選舉中勝出。（取材自臉書）

日經亞洲報導，日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太高票當選，以超過40萬票擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，不僅創下歷屆最高得票紀錄，也是沖繩1972年復歸日本以來最年輕知事，結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政。

沖繩位處日本西南防衛最前線，本島距台灣不到700公里，最西端與那國島更僅約110公里，是從日本經台灣延伸至菲律賓「第一島鏈」的重要一環。古謝勝選替日相高市早苗加強西南諸島軍事部署掃除一大政治障礙，有利於將沖繩更多民用機場、港口納入軍民兩用計畫，強化自衛隊因應「台灣有事」及嚇阻中國的能力。

美國國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，古謝勝選讓東京擁有更大空間，為台海可能爆發衝突預作準備，但不應把這解讀成沖繩民眾授權政府參與台海戰爭。

根據沖繩縣選舉管理委員會，古謝拿下42萬3124票，得票率約59%；玉城獲得27萬6060票、得票率約38%。共同社報導，除1個村之外，古謝在沖繩縣內所有市町村都拿下最高票。

古謝曾任那霸市副市長，安全政策立場與玉城截然不同。他認為光靠自衛隊不足以維持嚇阻力，日美安保體制不可或缺，也接受美軍普天間航空基地（U.S. Marine Corps Air Station Futenma）繼續留在沖繩，並從人口稠密的宜野灣市遷往北部邊野古。玉城則長期主張普天間基地應直接移出沖繩。

沖繩面積不到日本國土1%，卻集中日本約70%的美軍專用設施用地，美軍基地問題長年是當地最敏感的政治議題之一。

隨著中國在台灣及日本周邊軍事活動升高，沖繩的戰略角色也日益突出。日本自2016年起已陸續在與那國、宮古及石垣部署自衛隊，並在西南諸島部署飛彈與電子戰部隊、擴充彈藥儲存設施，沖繩也成為東京因應台海可能爆發衝突、嚇阻中國向西太平洋擴張的重要前線。

日本政府目前已在全國指定57座機場與港口，可支援自衛隊訓練及燃料、彈藥補給，但沖繩截至2024年的12處候選設施中僅3處獲指定。其餘多數由縣政府管理，過去因玉城反對而難以推進，包括石垣機場在內的部分設施也曾因地方反對而擱置。

古謝則表態支持持續整備相關設施，意味中央政府未來可能更容易延長跑道、升級碼頭及改善周邊道路，讓自衛隊軍機與艦艇使用。古謝也表示，希望這些基礎建設在平時同樣能提升地方交通與經濟效益。

顧問公司「亞洲集團」東京資深研究員西村麟太郎（Rintaro Nishimura）形容，古謝勝選等於移除一道政治障礙，提高日本實質強化對中國嚇阻能力的可能性。

不過，他也強調，古謝並非全面支持中央所有防衛政策，而是將自己定位為協調者，在東京的安全政策與沖繩地方利益之間尋求平衡。

精華 FAQ

  • 自民黨等6黨推薦的古謝玄太以超過40萬票當選，擊敗玉城丹尼，並結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政，對東京防衛布局是一大助力。

  • 古謝支持日美安保體制，也接受普天間基地遷往邊野古，並主張整備機場、港口等設施，讓自衛隊軍機與艦艇更容易運用，提升嚇阻中國的能力。

  • 專家認為，古謝勝選可減少東京推進對台備戰的政治阻力，但不代表沖繩民眾授權參與戰爭；他更像協調者，須在國家安全與地方經濟之間取得平衡。

日本 高市早苗 台灣有事

上一則

日本18至34歲未婚族群「不想生」比率首破30% 理想生育數創新低

下一則

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

延伸閱讀

「沖繩變天」古謝玄太實現輪替 自民黨歸功在野整合

「沖繩變天」古謝玄太實現輪替 自民黨歸功在野整合
日加速部署「台灣有事」 專家點出歐洲角色 讓美專心顧台海

日加速部署「台灣有事」 專家點出歐洲角色 讓美專心顧台海
美遊客沖繩度假勝地縱火燒飯店 18人睡夢中險遭謀殺

美遊客沖繩度假勝地縱火燒飯店 18人睡夢中險遭謀殺
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換