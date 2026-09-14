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日本18至34歲未婚族群「不想生」比率首破30% 理想生育數創新低

編譯羅方妤／即時報導
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日本東京淺草寺4月為嬰兒舉行比賽哭聲響亮的「哭哭相撲」。（路透）
日本東京淺草寺4月為嬰兒舉行比賽哭聲響亮的「哭哭相撲」。（路透）

日本共同社報導，日本國立社會保障與人口問題研究所11日發布出生動向基本調查結果，18至34歲的未婚者中，不想生育孩子的人超過30%，創下2002年有可比較數據以來的新高。

關於希望生育多少孩子，男性平均為1.3，女性則是1.36，均創下歷史新低。這顯示年輕族群生育意願持續走低，恐進一步加劇少子化。

該研究所認為，這項趨勢除了受到生活方式與價值觀多元化影響，對於經濟感到不安也是主因之一。

這項調查每5年舉辦一次，本次調查基準點為2025年6月。調查詢問受訪者希望擁有幾個孩子時，男性受訪者回答「不想要孩子」的比率是33%，比上次2021年調查時增加9.8個百分點；女性則是32.4%，增加8.8個百分點。上次調查時，男女希望擁有的孩子人數均為1.56人，此次則出現下滑。

精華 FAQ

  • 18至34歲未婚者中，不想生育孩子的比率首度突破30%，男性為33%，女性為32.4%，都創下2002年以來可比較數據的新高。

  • 調查顯示，男性平均希望生育1.3個孩子，女性平均為1.36個，兩者都創下歷史新低，且較上次2021年調查的1.56人明顯下滑。

  • 研究所指出，除了生活方式與價值觀日益多元化之外，對經濟前景感到不安也是重要原因，這些因素共同壓低了年輕族群的生育意願。

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