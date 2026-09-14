東京工廠驚傳爆炸 疑瓦斯氣爆 玻璃被震碎噴飛釀3傷
日本富士電視台（FNN）報導，日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故，一間位於本羽田3丁目的工廠疑似發生瓦斯氣爆，造成3名員工受傷，所幸3人意識清楚，均為輕傷。爆炸威力還震碎玻璃，碎片散落周邊。
根據日本警方消息，當地時間上午9時前（台灣時間上午8時），有目擊者聽見巨大爆炸聲後撥打110報警。警視廳初步調查指出，爆炸發生在工廠內的作業場所，研判可能是某種原因引發瓦斯爆炸。
消防與警方目前已介入調查，持續釐清氣爆原因及事故詳細經過。
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事故發生在日本東京大田區本羽田3丁目的工廠，時間約為當地14日上午9時前，台灣時間則約上午8時。現場傳出巨大爆炸聲後，目擊者立即報警。 爆炸造成3名工廠員工受傷，但3人皆意識清楚，屬於輕傷。爆炸威力也震碎玻璃，碎片散落周邊，顯示現場受衝擊範圍不小。 警視廳與消防單位正在釐清爆炸發生於工廠內作業場所的原因，初步研判可能與瓦斯爆炸有關，並持續確認事故經過與是否有其他安全風險。
精華 FAQ
事故發生在日本東京大田區本羽田3丁目的工廠，時間約為當地14日上午9時前，台灣時間則約上午8時。現場傳出巨大爆炸聲後，目擊者立即報警。
爆炸造成3名工廠員工受傷，但3人皆意識清楚，屬於輕傷。爆炸威力也震碎玻璃，碎片散落周邊，顯示現場受衝擊範圍不小。
警視廳與消防單位正在釐清爆炸發生於工廠內作業場所的原因，初步研判可能與瓦斯爆炸有關，並持續確認事故經過與是否有其他安全風險。
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