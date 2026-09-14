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東京工廠驚傳爆炸 疑瓦斯氣爆 玻璃被震碎噴飛釀3傷

編譯盧思綸／即時報導
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日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故。（取材自JAPANS NEWS SK在...
日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故。（取材自JAPANS NEWS SK在YT的影音）

日本富士電視台（FNN）報導，日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故，一間位於本羽田3丁目的工廠疑似發生瓦斯氣爆，造成3名員工受傷，所幸3人意識清楚，均為輕傷。爆炸威力還震碎玻璃，碎片散落周邊。

根據日本警方消息，當地時間上午9時前（台灣時間上午8時），有目擊者聽見巨大爆炸聲後撥打110報警。警視廳初步調查指出，爆炸發生在工廠內的作業場所，研判可能是某種原因引發瓦斯爆炸。

消防與警方目前已介入調查，持續釐清氣爆原因及事故詳細經過。

▲ 影片來源：YouTube＠JAPANS NEWS SK（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 事故發生在日本東京大田區本羽田3丁目的工廠，時間約為當地14日上午9時前，台灣時間則約上午8時。現場傳出巨大爆炸聲後，目擊者立即報警。

  • 爆炸造成3名工廠員工受傷，但3人皆意識清楚，屬於輕傷。爆炸威力也震碎玻璃，碎片散落周邊，顯示現場受衝擊範圍不小。

  • 警視廳與消防單位正在釐清爆炸發生於工廠內作業場所的原因，初步研判可能與瓦斯爆炸有關，並持續確認事故經過與是否有其他安全風險。

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