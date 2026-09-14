印尼渡輪翻覆沉沒 至少6死130失蹤

印尼一艘載有243人的渡輪在爪哇海沉沒，至少113人獲救，尋獲6具屍體，約有130人仍下落不明。印尼國家搜救局與交通部已緊急派遣船艦及直升機前往事發海域，全力搜救失蹤乘客。（美聯社）

印尼 搜救機構表示，一艘渡輪在爪哇海（Java Sea）沉沒，已有113人獲救，搜救人員13日持續尋找130名失蹤者，這起事故迄今造成6人喪生。船隻失聯原因及船上人員狀況仍待進一步釐清。

路透報導，印尼搜救機構指出，一艘載有243人的印尼渡輪（包括30名船員）13日凌晨在惡劣天候中與當局失去聯繫，隨後被通報失聯。

馬辰市搜救單位負責人蘇達雅那（I Putu Sudayana）表示，在航行途中，船長通報遭遇3公尺高浪，然後發出求救訊號，稱船正在傾斜。有關當局稍後收到訊息，船隻已經翻覆沉沒。

印尼是由約1萬7000座島嶼組成的群島國家，交通高度仰賴渡輪，海上航線不僅比搭飛機便宜，也更為普及。但印尼航運安全標準經常未能嚴格落實，因此事故率相對偏高。

失聯船隻為日本製渡輪「處女座運輸八號」（Virgo Transport 8），原定從東爪哇省泗水前往婆羅洲南加里曼丹省首府馬辰（Banjarmasin）。馬辰搜救辦公室表示，船隻航行途中發生通訊故障，最後已知位置位於爪哇海，距離馬辰一處碼頭約148公里。

馬辰搜救機構行動主管阿里安托（Arianto Ardi）證實，當局已派遣搜救人員前往相關海域，並在特里薩克蒂（Trisakti）設立行動指揮站，數十名乘客的家屬趕到現場查看。

26歲的珍娜前來打聽哥哥的下落，「我感到悲傷和震驚。直到現在，我還沒有收到任何進一步的消息」。