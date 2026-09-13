南韓修法擴大間諜罪範圍生效 強化保護晶片技術

時值半導體及其他戰略產業的競爭日益激烈，南韓正試圖保護關鍵技術。示意圖。（取自Pixabay圖庫）

南韓 13日正式擴大間諜 罪適用範圍，對象從涉及北韓 的行為擴及所有外國。時值半導體及其他戰略產業的競爭日益激烈，南韓正試圖保護關鍵技術。

路透社報導，南韓國會2月26日通過刑法修正案前，既有法律不適合用於懲罰涉及非北韓行為人的技術及產業間諜行為，長年為人詬病。

修訂後的法律新增替「外國或與其相當的組織」從事間諜行為的罪行，最低刑期3年，同時保留既有條文中針對讓「敵國」獲益的間諜行為。

依過往法規，間諜罪一般僅適用於有利北韓的行為，迫使檢方在許多涉及其他國家或外國企業的案件中，援引產業技術或營業秘密相關法條。

南韓國家情報院（NIS）在修正案通過時表達歡迎，認為修法有助加強南韓防止半導體、顯示器、電池與人工智慧（AI）等戰略技術外流的能力。

法律與安全專家指出，這次修法彌補了長久以來造成高階產業技術外洩案處罰過輕的漏洞。支持者主張，此舉將有效提升對產業間諜行為的嚇阻力。

修正條文已於3月12日公布，歷經6個月寬限期後，於今天正式上路。

南韓修法前，曾發生數起備受矚目的技術外洩案件，包括5名三星電子（Samsung Electronics）前員工涉嫌將動態隨機存取記憶體（DRAM）關鍵技術轉移至中國記憶體製造商長鑫存儲，於去年被起訴。當時三星與長鑫存儲均未評論。

南韓新法並未點名特定國家，至於是否能把修法看作是在針對北京，中國外交部發言人毛寧表示，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和法律法規的基礎上開展國際合作。

毛寧在11日的例行記者會上還說：「同時我們認為，各國都應當保障企業正常投資經營活動，並為此提供公平、公正、非歧視的營商環境。」