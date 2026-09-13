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日本明年試辦性犯罪假釋者配戴GPS 防再犯、隱私難平衡

中央社／東京13日綜合外電報導
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日本法務省決定於明年開始進行實驗，讓正在假釋期間的性犯罪者帶著GPS設備，藉此研...
日本法務省決定於明年開始進行實驗，讓正在假釋期間的性犯罪者帶著GPS設備，藉此研究如何運用取得的位置資訊以防止再犯，示意圖。（取自Unsplash圖庫）

日本法務省決定於明年開始進行實驗，讓正在假釋期間的性犯罪者帶著GPS設備，藉此研究如何運用取得的位置資訊以防止再犯，但如何在保護隱私之間取得平衡，也成為一大課題。

日本「讀賣新聞」、AMEBA TIMES報導，這項實驗的對象僅限於已取得本人同意的假釋者。

日本法務省表示，實驗中讓實驗對象持有的設備，並非強制裝在身體上的裝置，而是預計採用可以隨身攜帶的設備。目前仍在研議具體適用於哪些性犯罪。

日本政府2023年經內閣會議通過的「第二次再犯防止推進計畫」中，已將參考海外利用全球定位系統（GPS）取得性犯罪者位置資訊的案例，納入性犯罪者處置措施。

法務省將根據這項方針進行實驗，如果認為GPS有望達到防止再犯的效果，將進一步考慮正式導入。

法務省調查顯示，在因性犯罪被判有罪的人當中，5年內再次因性犯罪被判有罪的比例為13.9%。另一方面，在再次犯罪者中，有67.4%是因性犯罪再犯。

假釋者必須接受保護觀察官或保護司面談，並申報生活狀況等資訊。若透過取得位置資訊掌握再犯徵兆，除了能提醒假釋者本人注意，也有望協助保護觀察官等人進行輔導。

另一方面，如何在防止再犯與保護假釋者隱私之間取得平衡，也將成為今後研議的課題。

日本監獄人權中心事務局長、律師大野鐵平表示，讓這些人攜帶GPS裝置，表面上看來可以防止再犯，也可能讓假釋審查時，更容易認定其再犯風險已降低。

但他也表示擔憂：「如果未來這項措施延伸到刑期結束後，就會產生隱私問題。如果以汙名化形式將人與社會隔離，可能妨礙其更生與回歸社會。」

另一方面，近畿大學資訊學研究所所長夏野剛則針對性犯罪的特殊性表示：「與搶劫等犯罪不同，性犯罪、性衝動接近本能。一般人正常思考根本不會做，但有些人卻會做，所以他們跨越『不能做』這條界線的門檻很低。」

因此夏野剛強調，「除非持續給予『不可以做』的壓力，否則他們就有可能再次犯案。因此，性犯罪必須與其他犯罪區分開來思考」。

長期治療性犯罪加害者的醫師齋藤章佳也指出：「接受性犯罪治療的人，基本上都有治療動機，認為自己『想要改變』。但監獄裡也有完全不想改變的人，甚至有些人在服刑期間就揚言出獄後會再犯。這些人反覆進出監獄10次、15次，是超高風險族群。」

齋藤章佳進一步表示，雖然日本目前難以做到，但英國有一套制度，讓部分性犯罪者出獄後仍持續在醫療機構接受治療，甚至不讓他們直接回到社會。

精華 FAQ

  • 日本法務省希望透過取得位置資訊，及早掌握再犯徵兆並降低風險，也可協助保護觀察官與保護司進行輔導，作為是否正式導入的評估基礎。

  • 目前只限於本人同意的假釋者，且不是強制裝在身體上的裝置，而是可隨身攜帶的設備；至於會適用哪些性犯罪，法務省仍在研議。

  • 主要疑慮在於如何兼顧防止再犯與隱私保護，避免措施過度延伸到刑期結束後而造成汙名化，進而影響性犯罪者更生與回歸社會。

日本

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