金磚莫習會 印度智庫：印中角力暫時休兵難破冰

中國國家主席習近平（左）在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤期間會見印度總理莫迪。（新華社）

金磚國家（BRICS）峰會期間的「莫習會」引發高度關注，但印度 智庫指出，莫迪與習近平 這次的會談只是讓印中角力處於「暫時休兵」的狀態，所謂的印中「破冰」並不被看好。

金磚國家峰會12日、13日在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）舉行，印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平在峰會期間進行的雙邊會談被外界視為印中「破冰」象徵，因此格外受到矚目。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）接受中央社記者採訪時表示，習近平出席金磚國家峰會，只是參加一項國際會議，與莫迪會面，也只是雙方暫時休戰罷了。

對於印度面對來自中國的威脅，夏海娜提到，印度在包括軍事營地內的部分敏感地點，和包括交通號誌在內的基礎設施，裝有中國製監視器，有關專家曾對此提出警告，稱那些設備會蒐集相關資料並回傳到中國，會帶來嚴重的風險。

她指出，中國的低價策略也促使大量電子產品、生活用品外銷到印度，讓印度必須嚴重依賴中國，進一步使印度試圖要自力更生的努力被削弱。

此外，夏海娜表示，中國正積極找具影響力的網紅到中國去，就算粉絲數相對較少的社群媒體創作者也同樣會受邀請，那些人被安排到中國去看一看，然後回印度製作一些親中的東西，「有些內容令人感到震驚，如稱2020年加萬谷（Galwan Valley）中印流血衝突，印度才是始作俑者便是一例」。

她點出，中國能夠透過非正式管道要求孟加拉修改教科書中的內容，將查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）移出印度地圖，可見其在南亞各國的影響力極深。

夏海娜告訴中央社記者，中國的所作所為讓印度難以與其維持良好關係，她並不看好印中的連結能靠金磚國家峰會期間的「莫習會」改善。

印度和中國接壤且具爭議的邊界近3500公里，雙方長期在實質控制線（Line of Actual Control）沿線對峙，2023年中國更公布新版地圖，將存在爭議的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）納入中國領土，稱其擁有那塊「藏南地區」的主權；邊境、領土問題上的角力，正是雙方積怨難解、關係難以真正回溫的一大主因。