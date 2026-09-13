印尼客輪載243人航行爪哇海失聯 已知6死107人獲救

印尼一艘載有243名乘員的客輪「Virgo Transport 8」13日在爪哇海航行途中失去聯繫。乘客親屬在南加里曼丹省特里薩克蒂港等待失聯親屬消息。（路透）

英國BBC報導，印尼 一艘載有243名乘員的客輪13日在爪哇海航行途中失去聯繫。印尼搜救機構表示，目前已知六人死亡、107人獲救，還有130人失聯。搜救行動持續進行中。

失聯船隻名為「Virgo Transport 8」，船上有213名乘客和30名組員。這艘船隻當時正從東爪哇省泗水前往婆羅洲南加里曼丹省首府馬辰（Banjarmasin）。馬辰搜救辦公室表示，船隻航行途中發生通訊故障，最後已知位置位於爪哇海，距離馬辰一處碼頭約148公里。BBC指出，該船隻最後一次回報位置是在當地時間13日凌晨2時。

印尼當局於當地時間凌晨4時10分接獲船隻營運商PT Virgo發出的首起遇險通報。

印尼搜救機構、海軍、海事警察及其他單位組成聯合工作小組，展開搜救行動。現場已部署多艘船隻和一架直升機，共280人參與救援。爪哇海海域所有航行船隻都已接獲通報，若發現任何乘員須立即回報。

印尼當局13日上午在南加里曼丹省特里薩克蒂港（Trisakti Port）區域成立事故處理指揮中心。

馬辰居民魯絲米拉娃蒂（Rusmilawati）前往港口打聽船上八名親屬的消息。他們是在參訪爪哇島幾位伊斯蘭學者陵墓後，準備搭船返回馬辰。她告訴BBC：「他們去程搭飛機，回程搭船。」

魯絲米拉娃蒂說，截至當地13日下午，她尚未獲得親屬是否獲救的消息。

魯絲米拉娃蒂一家最後一次收到船上親人消息，是則WhatsApp動態更新，貼文中寫道：「今晚的海浪真的很可怕。還是坐船旅行本來就是這樣，不停搖晃且海浪不斷衝撞？」

魯絲米拉娃蒂說：「但願他們平安無事。」

米絲娜（Misnah）得知丈夫蘇潘迪（Ahmad Supandi）生還後當場淚崩。蘇潘迪是被MV Haida貨輪救起。

組員家屬也紛紛前往丹絨裴拉克港（Tanjung Perak Port）打聽親人消息。其中一位組員的家屬弗雷迪（Fredy）表示，他年紀最小的弟弟馬努胡阿（Stevie Manuhua）在船上擔任琴師，負責為乘客表演。弗雷迪說：「我們兩天前還通過電話，當時船停泊在泗水。在那之後，他就一直沒有消息，直到現在。」

他表示，目前仍未獲得關於自己手足下落的任何消息。

在此事發生前一個月，印尼才剛發生另一起渡輪在馬都拉島（Madura island）外海起火、造成五人死亡事故。