沙烏地關鍵油管遇襲來自伊拉克境內 川普疑伊朗搞鬼

沙國石油出路 雙重打擊 製表／國際中心

主導石油輸出國組織（OPEC）的沙烏地阿拉伯11日以「預防性措施」為由，關閉一條橫貫全境的東西向輸油管，沙國官員指控，該地遭無人機攻擊。伊拉克 政府12日表示，針對沙烏地阿拉伯關鍵石油輸油管線的攻擊是從伊拉克境內發動多次無人機攻擊，承諾將會進一步調查。美國總統川普 同日指控這條管線停擺的幕後黑手可能就是伊朗 。

一位沙國官員說，無人機10日鎖定攻擊該管線在利雅德及麥地那的幾座泵站。沙國外交部也說，相關攻擊造成多人受傷與設施受損，當局正進行修復。美國太空總署（NASA）衛星也發現，麥地那以南的管線自10日晚間至11日凌晨出現疑似起火。

這條管線每日可輸送達700萬桶原油，從距波斯灣沿岸很近的沙東產油區阿布蓋格，向西橫貫約1200公里，經首都利雅德、伊斯蘭教聖城麥地那至紅海港市揚布，然後運往全球買家手中。

伊拉克政府長久以來難以羈縻境內獲德黑蘭支持的武裝團體，這些伊朗的區域「代理人」過去多次攻擊沙國基礎設施。伊拉克軍方發言人努曼指稱，總理柴迪已撤換當地指揮官，並展開調查，將依法處理涉案分子。伊拉克證實涉事無人機由東鄰伊朗的米桑省起飛，目前仍不知施襲者身分，已下令緊急調查，並關閉3處接壤伊朗的邊境口岸全力追捕施襲者。

美以伊戰爭爆發後，伊美均封鎖荷莫茲海峽航運，使波灣產油國的原油出口受阻，為策應伊朗，葉門武裝團體「青年運動」開始加大對沙國能源基礎設施及紅海航運的攻擊力道。如今作為荷莫茲海峽替代路線的東西向輸油管也遇襲。

包含中國、俄羅斯、伊朗與印度的11個金磚國家則在12日召開的峰會發布新德里宣言，呼籲中東及西亞地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行為。

川普12日造訪愛爾蘭都柏林，被媒體問到伊朗是否必須為該管線遇襲負責時答道，「我覺得是，很可能就是他們」。他還說，青年運動已和美國政府通話，「他們更希望我們不要介入，他們將允許大部分船隻通過。只有一國令他們不太高興，（但）我們會處理好」。

CNN引述消息稱，未知修復受損油管系統需時多久。有分析師認為，若這條沙國出口原油的管線受嚴重破壞，國際油價恐上漲至每桶120美元。

歐盟哥白尼哨兵3號衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯麥地那以南的東西輸油管沿線10日冒出黑煙。（路透）

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