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中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

葉門青年運動控制曼德海峽 中東石油無路出口

編譯中心／綜合12日電
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葉門佩里姆島遭伊朗支持的青年運動攻占隔天的11日衛星影像。（美聯社 / Pléi...
葉門佩里姆島遭伊朗支持的青年運動攻占隔天的11日衛星影像。（美聯社 / Pléiades Neo © Airbus DS）

位於紅海出口的曼德海峽長期是全球貿易重要動脈，美伊戰爭導致附近的荷莫茲海峽實際封閉後，戰略地位更加重要。華爾街日報與CNN報導，獲伊朗支持的葉門青年運動過去48小時迅速推進，先後攻占沿岸港口城市摩卡（Mocha）與海峽戰略要地佩里姆島（Perim Island），實際控制全球最重要的航運咽喉之一。分析人士認為這一關鍵據點易手，可能直接重塑紅海航運地緣格局。葉門青年運動11日稱，該組織自3日發動攻勢以來，已在葉門西部攻占約5400平方公里土地。葉門政府方面同日說，青年運動已控制該國整個西部海岸，並繼續向南推進。

曼德海峽位於葉門與吉布地之間，佩里姆島則位於海峽中央，將這條狹窄水道分成兩條航道。沙烏地阿拉伯和葉門官員表示，青年運動已控制該島，因而掌握威脅進出紅海船隻的有利位置。

青年運動目前仍沿葉門紅海沿岸其他地區推進。知情人士透露，儘管沙烏地阿拉伯長期向反對青年運動的部隊提供軍事支援，美國也提供技術與情報支援，仍未能阻止這波攻勢。沙國王儲穆罕默德曾要求美國總統川普提供軍事協助，但川普表示，除發動攻擊外，美國願意提供一切協助。

曼德海峽也是中東石油出口的重要替代通道。沙烏地阿拉伯近幾個月透過這條水道出口數百萬桶石油，並把原油橫跨國土輸往紅海港口，以繞過伊朗限制航運的荷莫茲海峽。如今青年運動攻勢升高，海事數據機構Kpler的數據顯示，過去一周僅有兩艘運載沙烏地原油的船隻經由曼德海峽駛出紅海。因為美伊戰事，中東最重要產油國沙烏地上月原油出口量跌至13年以來新低。海事情報公司溫德沃德分析師博克曼表示：「這片海域（中東）已經不再安全。」

精華 FAQ

  • 該組織先後攻占沿岸港口摩卡與海峽中央的佩里姆島，等於控制曼德海峽最關鍵的航運節點，能直接威脅進出紅海的船隻，並重塑周邊海運格局。

  • 在荷莫茲海峽受戰事影響而受限後，曼德海峽成為沙烏地阿拉伯等國重要替代出口通道，石油可經紅海外運；如今航線受威脅，出口安全與運量都可能下降。

  • 內文指出，雖然沙烏地長期軍援反青年運動部隊，美國也提供技術與情報支援，但仍未能阻止攻勢擴大；甚至過去1周僅2艘沙國原油船經曼德海峽駛出。

石油 伊朗 荷莫茲海峽

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